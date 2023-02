Nubank SURPREENDE clientes e pode ter novo programa de recompensas; Confira!

Recentemente o conselho de administração do Nubank autorizou a emissão dos tokens Nucoin. Segundo informações disponibilizadas pelo banco digital, o novo criptoativo deve ser a base para um programa de recompensas da instituição em que os clientes receberão os tokens ao realizar compras.

Os tokens poderão ser trocados por descontos e outras vantagens, informou o Nubank em nota. Além disso, a instituição financeira ainda afirmou que a blockchain utilizada para o criptoativo Nucoin seria a da Polygon.

Vale lembrar que atualmente o Nubank disponibiliza aos seus usuários uma plataforma de negociação de criptomoedas. Desse modo, no aplicativo do banco digital é possível comprar e vender algumas moedas digitais como o Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Polygon (MATIC).

Conheça o Nucoin

O Nucoin é a moeda digital desenvolvida pelo Nubank e deve servir como recompensa para os clientes da instituição. Desse modo, os usuários que acumularem o cripto ativo terão direito a benefícios como descontos e algumas outras vantagens. Para o Nubank, além de servir como recompensa aos usuários, a intenção da instituição é que os clientes possam comprar e vender o ativo entre si dentro do aplicativo.

“O Nubank firmou uma parceria estratégica com a Polygon, uma das maiores empresas do setor no mundo, para desenvolver o Nucoin usando a Polygon Supernets, que é uma tecnologia blockchain fornecida pela Polygon. A ideia é usar a rede blockchain escalável, acessível, segura e sustentável da Polygon, além do suporte técnico, para desenvolver e expandir a moeda digital”, explica o Nubank em seu blog.

Saiba como comprar criptomoedas no Nubank

Como já dito anteriormente, o Nubank também disponibiliza aos seus clientes a plataforma Nubank Cripto. Por meio dessa área no aplicativo é possível comprar e vender criptomoedas. A função já está disponível para todos os usuários do banco digital.

“O Nubank Cripto chegou para democratizar o acesso a este universo para quem quiser fazer parte dele, tirando a complexidade desse mercado. Além disso, queremos te dar as informações necessárias sobre como funcionam as criptomoedas e quais os riscos envolvidos para que você tome as melhores decisões para o seu dinheiro”, informa a fintech.

Hoje no Nubank Cripto é possível comprar bitcoin e ether, consideradas por investidores as principais criptomoedas disponíveis e que juntas representam 60% do mercado de cripto. Além disso, vale lembrar que é possível investir a partir de R$ 1, ou seja, todos podem experimentar.

Para comprar criptomoedas no app do Nubank basta acessar a área “Cripto” e escolher a criptomoeda desejada. Em seguida, o usuário deve ler os termos e condições, clicar em “aceitar” e digitar a senha de quatro dígitos. Vale informar que só será necessário ler os termos e digitar a senha na primeira compra.

O próximo passo é escolher a criptomoeda (bitcoin ou ether) e digitar o valor desejado. Por fim, basta clicar em “confirmar compra” e digitar a senha novamente. Feito isso, a operação será concluída e o dinheiro descontado da conta do usuário no Nubank. Mais informações sobre a plataforma de compra e venda de criptomoedas podem ser obtidas diretamente nos canais oficiais do banco digital.