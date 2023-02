Nubank surpreende com nova função do PIX e choca clientes

O Nubank lança com frequência novos serviços para melhor atender os seus clientes. Uma das funções mais recentes se trata da possibilidade de realizar transferências via PIX utilizando o cartão de crédito e ainda parcelar o valor da transação.

Pix parcelado do Nubank

De acordo com o Nubank, os clientes que contam com limite disponível em seus cartões de crédito podem escolher por utilizá-lo no momento das transferências via PIX. Assim, o usuário não precisa ter, necessariamente, saldo disponível em conta para transferir valores.

O Pix parcelado é um ótima opção para quem precisa realizar a transferência, mas no momento da transação, não possui saldo suficiente em conta. Além disso, o cliente pode optar por dividir o valor total em até doze vezes.

A saber, não há diferença alguma para quem recebe o PIX, visto que o dinheiro cai normalmente de forma instantânea. Contudo, antes de usar esse recurso, é importante se planejar financeiramente, já que o PIX no cartão de crédito possui cobrança de juros e IOF.

Na transação, são aplicadas duas taxas: os juros e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Enquanto a taxa de juros é de 3,99% ao mês, o IOF varia entre 0,38% e 3,38%.

Como utilizar o “Pix parcelado”?

O cliente pode utilizar função de forma bem simples, uma vez que o método é praticamente o mesmo que o realizado para enviar PIX com saldo em conta. A seguir, confira o passo a passo:

Acesse o aplicativo do Nubank; Vá até a área do Pix; Selecione a opção de transferência e informe a chave Pix; Digite o valor para envio; Na tela de pagamento, clique em “Escolher como transferir”; Feito isto, toque na opção do cartão de crédito; Escolha o número de parcelas; Na tela de confirmação, confirme os dados e verifique as taxas que incidem sobre a operação; Clique em “Transferir”; e Para finalizar, digite a senha.

Após realizar essas ações, o valor da sua transferência será adicionado à fatura do seu cartão crédito, sem tirar dinheiro do seu saldo.

Cartões do Nubank 2023

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do Brasil. Dentre os diversos benefícios ofertados pela fintech, os cartões de crédito são os mais requisitados pelos clientes.

Atualmente, o banco oferece três opções de cartão de crédito aos usuários, sendo o Gold, Platinum e Ultravioleta, cada um com condições especiais e únicas.

Cartões Gold e Platinum do Nubank

Em primeiro lugar, as duas modalidades de cartão são as mais solicitadas pelos clientes do Nubank. Ambos possuem diversos benefícios, como anuidade 0. No entanto, a diferença das ferramentas está justamente nas vantagens disponibilizadas em cada um.

A saber, no cartão Gold, os clientes podem desfrutar de garantia estendida de até 1 ano, promoções em compras realizadas com a ferramenta, seguro e proteção dos presos e proteção em compras por dano acidental ou roubo.

Por outro lado, no cartão Platinum, os usuários podem ser beneficiados com consultorias de viagens, serviços de concierge, ofertas internacionais, seguro de automóveis ou emergências médicas em viagens e isenção de rolha (os clientes não pagam a taxa na 1ª garrafa de vinho em restaurantes).

O cartão mais utilizado no dia a dia dos clientes do Nubank é na modalidade Gold. No entanto, para os clientes que viajam bastante, o mais indicado é o Platinum.

Cartão Ultravioleta do Nubank

A modalidade Ultravioleta é mais recente que está disponível pelo Nubank. A ferramenta possui, primeiramente, um diferencial em seu modelo físico, por ser na cor prateada. Além disso, esse modelo é o que oferece mais benefícios os clientes. Os principais são:

Cashback de 1% em compras no crédito;

Rendimento de 200%, caso o valor seja guardado;

Garantia estendida em compras;

Seguros (proteção de preço, proteção de compras, bagagem, viagem);

Salas VIP em aeroportos;

Mensalidade 40% menor que outras ofertas no mercado, nas modalidades Black e Premium.