Nubank traz NOVIDADE surpreendente para seus clientes; Confira

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do mundo, e quinto maior banco do Brasil, lançou uma novidade para seus clientes. A fintech anunciou nesta quinta-feira (02) o chamado Modo Rua. Essa função do aplicativo do banco permite que os clientes restrinjam as transações enquanto estiverem fora de casa.

Além disso, de acordo com o Nubank, os usuários do aplicativo também podem, através desta função, definir um valor total máximo para as transações com Pix, assim como transferências bancárias por TED e pagamento de boletos, como água e luz. Isso serve para proteger o cliente em casos de acesso indevido ao aplicativo da empresa.

No entanto, quando o cliente Nubank define um valor máximo para essas transações ele também terá que cadastrar sua biometria facial, que será requisitada no reconhecimento facial todas as vezes em que o limite for excedido. O Nubank também pretende lançar, no futuro, maneiras de proteger as funções “Empréstimo” e “Cartões”, sempre visando tornar a experiência do usuário mais segura.

Modo Rua Nubank

Com a necessidade de verificar a biometria facial toda as vezes em que for exceder o limite estabelecido, o Modo Rua Nubank poderia se tornar inconveniente. Para que isso não ocorra, o Nubank criou uma forma de identificar ambientes seguros através do WI-Fi.

O sistema funciona da seguinte forma: quando o celular do usuário estiver conectado a sua rede Wi-Fi de casa, o Modo Rua não irá requisitar o reconhecimento facial, tendo em vista que a função identifica aquele ambiente como seguro.

O Modo Rua do Nubank é apenas mais um dos recursos de segurança que a empresa vem implementando através da campanha “Seu Carnaval com mais Alalaô e menos oh no”. O objetivo da fintech é conscientizar seus clientes sobre as medidas de proteção que estão disponíveis para prevenir golpes e roubos.

Além do Modo Rua, outra função de proteção do Nubank é o seguro para casos de roubo e transações indevidas após ter o aparelho roubado. Caso o cliente denuncie o roubo em até 24 horas, ele pode ser indenizado em até R$ 5 mil pelo incidente. No entanto, esse serviço só está disponível para os usuários que não possuem ou nunca tiveram uma apólice do seguro.

Como aumentar seu limite de crédito

A primeira dica para aumentar o limite de crédito no cartão da fintech é sempre atualizar os valores de sua renda no aplicativo. Dessa maneira, o Nubank saberá exatamente quanto você está ganhando, o que ajuda a definir quanto você pode gastar. Sendo assim, o banco coloca um limite de crédito mais justo e coerente com o seu salário.

Além disso, outra forma de aumentar o limite de crédito é sempre pagar as faturas do cartão nas datas corretas. Se o cliente atrasar os pagamentos o banco perde a confiança, e a tendência é que o limite não aumente, ou até mesmo diminua. Assim sendo, com as faturas em dia o Nubank fica mais apto a aumentar o limite de crédito.