Nubank: Veja como fazer um Pix mesmo sem ter saldo na conta

Clientes do Nubank podem realizar transações via Pix sem ter dinheiro na conta digital. O novo recurso foi lançado em 2022 e permite que os usuários façam as transações por meio do cartão de crédito, o famosinho ‘roxinho’ da fintech.

Com o Pix no Crédito do Nubank, os clientes poderão utilizar o limite do cartão de crédito para realizar pagamentos pelo Pix. A operação pode ser feita em parcela única, cobrada na fatura atual, ou em até 12 vezes.

Além disso, antes de realizar um Pix Parcelado, o cliente pode fazer uma simulação. Vale ressaltar que o destinatário dos recursos, seja transferido de forma única ou parcelada, receberá os valores normalmente.

Como funciona o Pix no Crédito do Nubank?

A função do Nubank permite que o usuário faça um Pix para pagamento em uma única parcela, cobrada na fatura atual do cartão do cartão de crédito, ou dividido em até 12 vezes, como mencionado.

Quem recebe o valor não consegue perceber a diferença, já que o dinheiro cai instantaneamente, assim como qualquer outra transferência nesta modalidade. Todavia, para o cliente, existem taxas de utilização do serviço.

Em suma, a operação é taxa com de 3,99% ao mês para quem paga, além de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) entre 0,38% e 3,38%. Vale ressaltar que esses valores podem ser simulados antes da conclusão da transação.

Como parcelar um Pix no Nubank?

A operação pode ser realizada de duas formas, com uma chave PIX ou com o QR Code do Pix. Confira o passo a passo de ambas as possibilidades:

Transação por uma chave Pix

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique no atalho “Área Pix” e depois em “Transferir”; Digite o valor da transação; Informe a chave Pix; Confirme os dados de quem receberá a transferência; Entre em “Escolher como transferir” e, logo após, “Cartão de Crédito”; Escolha o número de parcelas que você deseja; Revise os detalhes da transferência; Digite a sua senha de 4 dígitos e pronto.

Transação por um QR Code

No seu aplicativo Nubank, acesse o atalho “Pagar”; Feito isto, selecione “Pagar Pix com QR Code” e, logo após, “Ler QR Code”; Escaneie o código e confirme os dados de quem receberá a transferência; Clique em “Escolher como pagar” e, logo após, “Cartão de Crédito”; Escolha o número de parcelas e revise os detalhes da transferência; Digite sua senha de 4 dígitos para finalizar a operação.