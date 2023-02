Nurullo Aliev explica seu lado da suposta mordida contra Rafael Alves no UFC Vegas 70

Nurullo Aliev nega que tenha mordido Rafael Alves na primeira luta do UFC Vegas 70.

Prospecto peso-leve de 23 anos do Tadjiquistão, Aliev venceu sua estreia no UFC no sábado com decisão majoritária sobre Alves. Dois juízes marcaram a disputa por 29-27 para Aliev, enquanto um juiz marcou um empate de 28-28 – o último dos quais foi em grande parte devido à decisão do árbitro Mark Smith de tirar um ponto de Aliev na primeira rodada após Alves reclamou de ter sido mordido na mão esquerda durante uma troca de luta.

Aliev explicou seu lado da situação após o término da luta.

“Não houve mordida”, disse Aliev por meio de um tradutor em sua coletiva de imprensa pós-luta.

“Eu o estava controlando com a cabeça e ele estava tentando me tirar do sério colocando a mão na minha boca. Então, eu estava tentando cuspir a mão dele e, enquanto cuspia, o dedo dele prendeu um dos meus dentes. E então talvez ele estivesse cansado, então ele decidiu dessa maneira meio que chamar que havia uma mordida. Mas não houve uma mordida – ele só estava cansado porque uma jovem águia o pressionava e ele sentia a pressão de uma jovem águia.”

A polêmica aconteceu faltando 92 segundos para o fim do primeiro round, em uma troca em que Aliev trabalhou de cima para baixo dentro da guarda de Alves. Os replays de vídeo não foram capazes de mostrar definitivamente a suposta mordida, e o diretor executivo da Comissão Atlética de Nevada, Jeff Mullen, foi ouvido na transmissão dizendo a Smith que não havia “evidência de vídeo clara e convincente” da falta, mas Mullen acabou deixando a decisão final para o árbitro veterano. Smith foi inflexível ao ver uma marca de mordida na mão de Alves e tirou o ponto.

No final, toda a sequência acabou não importando, já que Aliev manteve a invencibilidade de 8 a 0 com uma atuação impressionante contra um duro veterano em sua estreia no UFC.

“Fiz questão de dominar, fiz questão de não deixar a decisão nas mãos dos juízes, porque não consigo controlar [them]”, disse Aliev.

“O que quer que eles decidam, é isso que vai acontecer. Mas mesmo que eles tirem um ponto, dois pontos, três pontos, fiz o que tinha que fazer para incutir meu plano de jogo e continuar avançando e obter a vitória com domínio.

Aliev agora avança como mais uma perspectiva talentosa para assistir na infinita divisão dos leves do UFC – e com uma nação já atrás dele, ele está pronto para enfrentar todos os adversários.

“[UFC matchmaker Sean Shelby] me disse que havia seis oponentes diferentes para os quais fui proposto e ninguém queria lutar comigo”, disse Aliev. “E então, quando Alves disse sim, eu sabia que ele era experiente, ele estava pronto, que ele iria me trazer para uma boa luta. Ele lutou contra alguns dos principais contendores, as melhores pessoas da divisão. Ele lutou [Drew Dober]Damir Ismagulov, então ele é um verdadeiro G. Ele é realmente um adversário sério.

“Assim que o peguei, percebi que este seria um bom teste para mim. Eu só quero lutar contra os melhores da categoria. Tenho certeza de que ele poderia facilmente estar entre os 15 primeiros.

“Sou jovem, estou com fome, quero ter certeza de tornar meu país famoso e estou apenas [23]”, acrescentou Aliev. “Geralmente as pessoas da minha idade no meu país estão festejando todos os dias. E estou longe de casa, estou treinando, só vejo minha família uns dois meses no ano. Fora isso, estou aqui e é isso que eu faço.”