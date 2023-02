O advogado de Michael Irvin critica o Marriott Hotel por esconder evidências a seu favor em meio a acusações de uma funcionária

Michael Irvin’O advogado está indignado com o hotel Marriott por se recusar a apresentar provas que limpariam o nome de seu cliente após acusações de um funcionário.

Irvin e seu advogado querem acabar com essa situação, mas se deparam com um grande problema. O antigo Dallas Cowboys advogado da estrela falou com o Dallas Morning News sobre um suposto incidente antes Super Bowl LVII no Arizona.

Levi McCathernque representa o ex-receptor do Cowboys, disse estar “muito chateado” porque as supostas imagens do incidente ainda não foram divulgadas, apesar de um juiz ter fixado o dia 20 de fevereiro como prazo para o hotel fazê-lo.

Ignorando o conteúdo do vídeo, mas pedindo sua liberação

McCathern, um advogado de Dallas, disse: “Estou muito chateado por eles estarem escondendo algo tão relevante para a vida do meu cliente”. “Acho terrível que eles estejam fazendo isso. Não sei o que está no vídeo. Nenhum de nós conseguiu ver. Mas tenho certeza de que, no mínimo, Michael tem o direito de ver o vídeo. “

A NFL Network removeu Irvin de sua cobertura do Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs em Glendale, Arizona, “depois que um funcionário do hotel Marriott’s Renaissance Phoenix Downtown apresentou uma reclamação não especificada.” Pouco depois, ela entrou com um processo de $ 100 milhões no Arizona, dias depois que ele foi expulso do Super Bowl.

Alguns dias atrás, Daniel Kaplan de o atlético relatou que “a Marriott está tentando mover o processo de Michael Irvin para o tribunal federal, de acordo com um aviso no arquivo do tribunal do condado de Collin”.

De acordo com o Pro Football Talk, “a lei federal autoriza os réus no tribunal estadual a mover o caso para o tribunal federal quando os réus não são residentes dos estados nos quais foram processados. Esse conceito reconhece a realidade de que pode haver preconceitos em relação aos residentes locais que processam partes de fora do estado em um tribunal estadual”.

Irvin, que é membro do Hall of Fame, afirma que está sendo “acusado” como vítima de “cancelar a cultura”.