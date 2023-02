O Antissemitismo Nazista: vai cair na sua prova!

O Antissemitismo Nazista: tema muito importante para as provas de história

O Antissemitismo Nazista é um assunto muito importante e que pode ser abordado por questões de história, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a criação o Antissemitismo Nazista. Vamos conferir!

O que foi o Antissemitismo Nazista?

Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas dizimaram milhões de pessoas. Entre eles estavam ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes mentais e físicos e opositores políticos. O grupo mais perseguido nesse período foi o dos judeus.

Antissemitismo Nazista: contexto

O antissemitismo, aversão aos judeus, já existia na Alemanha antes mesmo da ascensão nazista. Porém, a partir do século XIX, a ideologia passa a se difundir com maior força.

O partido nazista possuía o antissemitismo como prática necessária para a construção de uma nova Alemanha, afirmando que nenhum judeu poderia ser considerado cidadão alemão. Os nazistas afirmavam que a “raça alemã” era superior as demais e que os judeus seriam os responsáveis pelos problemas da Alemanha no início do século XX. Precisamos nos lembrar de que, no início do século XX, a Alemanha enfrentava uma grande crise econômica. Os alemães acreditavam que a situação em que eles se encontravam havia sido criada pelo Tratado de Versalhes: o documento, assinado depois da Primeira Guerra Mundial, consolidava uma série de restrições e humilhações aos alemães.

Existia também, na sociedade alemã da época, o medo de que a ideologia socialista dominasse o país, uma vez que o advento da Revolução Russa era ainda muito recente (1917).

Assim, quando Adolf Hitler assume o cargo de Chanceler em 1933, o Partido Nazista encontra o cenário perfeito para aplicar as suas ideologias, especialmente as antissemitas.

Antissemitismo Nazista: principais aspectos

Quando o presidente alemão morre e Hitler se torna o único chefe de Estado, em 1934, diversas leis antissemitas foram colocadas em vigor, como a Lei para Restauração do Serviço Público Funcional , que proibia que os judeus atuassem em cargos públicos.

A violência do antissemitismo na Alemanha piorava a cada dia. Em 1935, as Leis de Nuremberg foram aprovadas e reforçavam ainda mais a ideia do antissemitismo.

Contudo, estudiosos afirmam que o antissemitismo teria se consolidado definitivamente no país em 1938, na chamada Noite dos Cristais, quando apoiadores do Partido Nazista quebraram diversas lojas que pertenciam aos judeus e atacaram pessoas nas ruas.

Antissemitismo Nazista: a “Solução Final”

O plano conhecido como “Solução Final” foi elaborado no ano de 1941 e foi responsável pelo extermínio de milhões de judeus. Estima-se que mais de 6 milhões de judeus tenham perdido suas vidas nas mãos dos nazistas.

Com o fim da guerra, os sobreviventes dos campos de concentração foram libertados pelos Aliados os responsáveis pelo Holocausto foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg.