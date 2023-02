O astro do basquete do Alabama, Brandon Miller, entregou a arma usada no tiroteio fatal, segundo depoimento

Alabama estrela Brandon Miller era quem portava a arma supostamente usada pelo companheiro de equipe Darius Myers em um assassinato em janeiro em Tuscaloosa, de acordo com o depoimento da polícia citado pelo AL.com.

O tiroteio resultou em acusações de homicídio contra Miles, que foi expulso do time. Outro homem, Michael Davistambém foi acusado da pena de morte pela morte a tiros de Jamea Jonah Harris

O papel de Miller, que não foi divulgado publicamente até o depoimento da polícia na terça-feira, não resultou em nenhuma acusação ou penalidade conhecida contra a equipe. Miller foi considerado uma possível escolha de loteria no Draft da NBA de 2023.

Procurador Distrital Assistente de Tuscaloosa Paula Whitley disse ao Al.com: “Não temos nada contra ele.

Ele estava no lugar errado na hora errada

Citando o testemunho do oficial da Unidade de Crimes Violentos de Tuscaloosa Brandon CulpeperTuscaloosa News informou que a arma pertencia a Miles e que Miller forneceu a arma a pedido de Miles.

De acordo com o depoimento da polícia citado pelo Al.com, o para-brisa de Miller foi atingido duas vezes durante a briga.

Miller abriu o próximo jogo do Alabama, jogando 37 minutos contra Vanderbilt dois dias depois. O ex-jogador cinco estrelas lidera todos os calouros do país em pontos por jogo, é o melhor jogador do segundo lugar Maré Carmesim e é projetado para ser a semente nº 1 no Torneio da NCAA.

O tiroteio ocorreu na Strip, um distrito comercial repleto de bares e restaurantes que atendem estudantes perto do campus de Tuscaloosa. Harris estava no banco do passageiro do carro quando foi baleado, disse a polícia.

Os investigadores escreveram em um processo judicial que Miles, um ex-jogador reserva júnior do time, admitiu ter fornecido a arma usada no tiroteio fatal, mas Davis atirou.