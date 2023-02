O boletim de ocorrência do caso Daniel Alves veio à tona

Tele Daniel Alves caso talvez esteja prestes a tomar um rumo definitivo. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Barcelona convocou uma audiência para tratar da prisão preventiva de Daniel Alvesacusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona, ​​depois que o recurso interposto por sua defesa pedindo sua soltura foi contestado pela promotoria e pela promotoria privada.

Além das questões que se desenrolam no tribunal, novos detalhes continuam surgindo sobre o que aconteceu na noite dos eventos no clube de Barcelona. O programa ‘Y Ahora Sonsoles’ da Antena 3 teve acesso à denúncia feita pela polícia, que estava na boate na noite do suposto delito.

Tudo começou às 4h57 do dia 31 de dezembro, quando foi registrada uma ligação para a polícia da boate por um dos gerentes. Em apenas um quarto de hora, os agentes chegaram ao local e começaram a investigar o ocorrido.

Meia hora depois, após ouvir as diferentes versões, às 5h41, a polícia deixou claro no depoimento que havia uma possível vítima de agressão sexual. Às 5:46 eles escreveram que alves não estava mais no local e às 6h01 constatou-se que a menina foi levada ao hospital junto com suas duas amigas.

comportamento de Alves

Outros relatórios sobre Daniel Alves‘ suposta agressão sexual na boate contra a jovem afirma que uma câmera flagrou o jogador ignorando a vítima (que estava chorando) enquanto ela era consolada por sua amiga e pela equipe da boate Sutton.

As fontes consultadas pelo El Periódico explicam que Daniel Alves passou pelas jovens, quase as tocando, enquanto a vítima denunciava aos funcionários da boate a suposta agressão sexual que acabara de sofrer nos banheiros.

“Ela não estava sendo consolada. Eu perguntei a ela ‘mas o que aconteceu com você? Diga-me o que aconteceu com você! Você tem que se acalmar’. Mas ela estava muito emocionada”, disse o porteiro à polícia, conforme publicado pelo Mayka Navarro na Vanguardia.