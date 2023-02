O campeão do Super Bowl, Patrick Mahomes, presenteou a filha com uma bolsa Chanel de US$ 5.000 em seu segundo aniversário

Ts comemorações não têm dado sinais de abrandar no Mahomes doméstico. Patrick comemorou em grande estilo na semana passada, tendo desempenhado um papel vital no Vitória do Kansas City Chief no Super Bowl último domingo.

As comemorações continuaram na terça-feira quando o quarterback lançou um festa de aniversário extravagante para sua filha Sterling, que recentemente completou dois anos.

O casal documentou o evento por meio de suas contas de mídia social, dando aos seguidores uma prévia do dia cheio de ação.

Um dos clipes que mais ganhou força no Instagram foi o de Sterling abrindo seus presentes. Os fãs ficaram surpresos ao ver que ela recebeu um ‘mini’ bolsa Chanel. Diz-se que o acessório de design vale cerca de $ 5.000.

Sterling parecia encantado com o presente e posou com ele enquanto saboreava uma fatia de torrada.