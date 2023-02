A entrevista de emprego é uma forma de direcionamento importante para sua carreira profissional, por isso, é necessário conceituá-la como uma apresentação direcionada e objetiva de sua trajetória até o momento atual.

O candidato deve se destacar de forma orgânica durante a entrevista de emprego

Ao receber o convite para uma entrevista de emprego, o candidato deve ter clareza de que o seu currículo está dentro dos parâmetros necessários para a vaga em questão. Sendo assim, é importante entender a necessidade do direcionamento do seu comportamento e realizar uma apresentação objetiva.

Direcione sua experiência profissional

Exemplificar situações vivenciadas anteriormente pode ser importante dentro da dinâmica da entrevista de emprego. Fale sobre a sua capacidade de lidar com metas; gestão de processos; direcionamento de resultados; facilidade para construir um relacionamento com o cliente; gestão de pessoas; avaliação de políticas internas; dentre outros aspectos que sejam importantes dentro do seu perfil profissional.

Adote uma postura participativa

O seu comportamento transmite uma mensagem relevante durante o processo seletivo. Por isso, é viável que não cruze braços e pernas; fale de maneira tranquila; evite gestos excessivos; mantenha controle sobre seu tom de voz; tenha cuidado para não interromper o profissional que conduz a entrevista de emprego; bem como, mantenha contato visual de forma orgânica com a gestão.

Fale sobre seus pontos fracos de forma resolutiva

Ao apresentar uma situação que requer melhoria, é importante que o candidato apresente uma solução. Por exemplo, é possível se colocar com uma pessoa tímida, ao passo que é relevante destacar que pretende realizar um curso de teatro.

Conheça a cultura da empresa

Analise o site da organização e conheça melhor seus valores e a atividade principal da empresa. Visto que no site da empresa é possível encontrar informações viáveis para considerar uma orientação indireta sobre o seu melhor comportamento e direcionamento.

Além disso, as informações sobre a empresa também são relevantes para o candidato analisar a viabilidade das contratação. Uma vez que é importante destacar que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos no processo seletivo. Contudo, o candidato só se sentirá apto a realizar esse tipo de análise ao não se colocar de forma negativa durante o processo de recrutamento e seleção.

Não fique com dúvidas

Sendo assim, adapte os apontamentos citados e utilize o espaço cedido ao candidato para realizar perguntas no final da entrevista, já que assim poderá entender melhor a vaga, os benefícios, a possibilidade de crescimento, entre outras aspectos importantes para a sua carreira profissional.