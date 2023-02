Tele Cidade de Manchester caso vai ser longo e é improvável que seja resolvido em um futuro próximo. A investigação provavelmente será prolongada e deve levar entre dois e quatro anos para chegar a uma conclusão.

O clube, que em 2008 foi adquirido pelo Mansour bin Zayed Al Nahyanque é membro da família governante de Abu Dhabi, enfrenta uma série de sanções por possíveis violações financeiras.

De acordo com um importante advogado esportivo chamado Nick De Marcoque foi entrevistado pelo The Times, o número de acusações enfrentadas pelos Citizens torna a questão bastante complexa, especialmente porque o clube enfrenta centenas de sanções espalhadas por vários anos.

A Premier League cobrou Cidade de Manchester com inúmeras supostas violações. As supostas violações vão das temporadas de 2009 a 2018 e dizem estar relacionadas a “relatórios financeiros de lucros, remuneração de treinadores e jogadores, regulamentação da UEFA e cooperação com as investigações da Premier League”.

A garra da Premier League

especialista financeiro Kieran Maguirepor outro lado, acredita que a política provavelmente está envolvida na virada dos acontecimentos.

“Seria bom ver que a liga tem alguma recuperação e enfrenta um membro – e acionista – então estamos entrando em um período de pressão e política”, disse. maguire disse MARCA.

“Não é muita coincidência que as duas coisas tenham acontecido [at the same time].

“Muitas das artes negras da política estão acontecendo, e o futebol está sendo usado como um veículo para isso. Tivemos um período de autorregulação dentro do futebol e isso nos levou até onde estamos.”

Por outro lado, E Ruãojornalista da BBC, destacou a magnitude da investigação.

“Este é potencialmente o maior escândalo financeiro da história da Premier League”, disse. ruão disse.

“Nenhum clube jamais enfrentou tal catálogo de acusações.”