O chute histórico de LeBron James, um belo passo para trás no terceiro quarto

Lebron James é o O novo artilheiro de todos os tempos da NBAsuperando 38.387 pontos de Kareem Abdul-Jabbarum recorde que permaneceu alto por quase quatro décadas antes do “Rei” perdeu seu 36º ponto no jogo da noite de terça-feira contra o trovão da cidade de oklahoma no Cripto.com Arena.

O belo chute de LeBron James para quebrar o recorde de pontuação da NBA

O terceiro quarto entrou em seu último minuto e Lebron James estava a apenas dois pontos de quebrar o recorde de pontuação de Kareem na temporada regular na NBAquando pegou a bola com pouco mais de 18 segundos no relógio.

James driblou para a esquerda, em direção à linha de lance livre e guardou a bola com o corpo enquanto carregava um pouco com o ombro contra o Trovão jogador defensivo antes de acertá-lo com um belo movimento de recuo e drenar um chute de meia distância para atingir a marca.

Um tiro que vai ficar na história e sempre vai aparecer quando Lebron James’ carreira e legado é falado no futuro.

Recorde de Kareem Abdul-Jabbar atingido há 39 anos

Kareem Abdul-Jabbar tornou-se o Maior artilheiro de todos os tempos da NBA 39 anos atrás, quando ele quebrou Wilt Chamberlain’s recorde, e ele fez isso com seu tiro de assinatura, o gancho do céu.

Ambos fizeram isso enquanto jogavam pelo Los Angeles Lakers.