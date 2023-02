O competidor do Power Slap, Jon Kennedy, recebe suspensão de 9 meses após testar positivo para cocaína

O competidor do Power Slap, Jon Kennedy, agora detém a duvidosa honra de se tornar a primeira pessoa suspensa pela Comissão Atlética de Nevada após retornar um teste de drogas positivo após uma competição.

Kennedy foi oficialmente suspenso por 9 meses pela comissão após testar positivo para cocaína após uma competição de tapa realizada em 30 de novembro de 2022. A cocaína é classificada como substância de abuso pela Agência Mundial Antidopagem e é proibida em competição por todos os atletas.

Como resultado de sua suspensão, Kennedy não poderá competir novamente até pelo menos 30 de agosto de 2023.

Kennedy também terá que pagar uma multa de US$ 150, juntamente com US$ 326 em taxas de processo.

A competição foi pré-gravada, mas a aparição mais recente de Kennedy com Power Slap foi ao ar em fevereiro, com ele sofrendo uma derrota por nocaute técnico para John Davis. No geral, Kennedy, cujo apelido é “Slap Daddy”, possui um recorde de 2-2 de acordo com o site Power Slap.

Antes de ingressar no Power Slap, Kennedy lutou no MMA, onde compilou um recorde de 10-38 enquanto competia principalmente em promoções regionais como North Iowa Fights e Victory FC.

Durante a audiência, a Comissão Atlética de Nevada também aprovou pequenas mudanças nas regras para o Power Slap conforme a promoção avança para eventos ao vivo que serão realizados em março no UFC APEX em Las Vegas.

“Parece que há um mercado para isso, quer você goste ou não”, disse o presidente da Comissão Atlética de Nevada, Anthony Marnell, durante a reunião. “É um combate desarmado, então se encaixa na definição, mas me parece que precisa de mais regulamentação.”

Power Slap, que foi fundado e lançado pelo presidente do UFC Dana White, atualmente vai ao ar na TBS nas noites de quarta-feira após AEW Dynamite.