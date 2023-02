O coordenador defensivo do Buffalo Bills, Leslie Frazier, decide fazer uma pausa de um ano

Tele Buffalo Bills teve uma defesa eficaz na última temporada principalmente devido ao trabalho incrível feito pelo coordenador defensivo, Leslie Frazier. Ele está na vanguarda dessa área dentro do Bills desde que ingressou em 2017. Daquele momento em diante, o Bills passou para o segundo lugar em jardas permitidas apenas um ano após a entrada de Frazier. No total, o Bills ficou em sexto lugar ou melhor em jardas permitidas durante quatro das seis temporadas de Frazier como coordenador defensivo. Os pontos cedidos também são um ponto importante de reconhecimento, com o Bills terminando entre os dois primeiros em três temporadas diferentes. Durante a temporada de 2021, o Bills terminou em primeiro lugar em ambas as categorias.

Leslie Frazier está deixando o Buffalo Bills

A notícia da saída de Frazier pega toda a Máfia dos Bills de surpresa, eles realmente não podem se dar ao luxo de perder uma parte tão importante da equipe. Foi a equipa que anunciou a decisão de Frazier de se afastar do treinador por um ano inteiro, já tem 63 anos e quer passar algum tempo com a família. Apesar dessa decisão, acredita-se que Frazier volte a treinar em 2024, mas ainda não sabemos se os Bills o aceitarão de volta. Por enquanto, Buffalo precisa encontrar um coordenador defensivo que possa continuar fazendo o trabalho incrível que Frazier fez nas últimas seis temporadas.

A carreira de Frazier o levou a treinar como DC para o Cincinatti Bengals, o Minnesota Vikings e o Tampa Bay Buccaneers. Frazier experimentou o cargo de treinador principal por apenas seis jogos depois de servir como técnico interino em Minnesota em 2010. Quando Frazier assumiu os Vikings, eles estavam com 3-7 na temporada. No final de sua curta passagem, ele os ajudou a terminar por 6 a 10 e nunca mais foi o técnico principal. Quando ele retornar em 2024, o técnico Frazier deve ter propostas de emprego em DC em sua mesa de muitos times da NFL.