O coração e os empreendimentos de caridade de Dak Prescott lhe renderam o prêmio Walter Payton NFL Man of the Year de 2022

Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott pode ser criticado por suas más decisões em momentos importantes de jogos importantes, mas se há algo que não pode ser criticado, mas sim elogiado, é seu bom coração e o enorme trabalho que faz pelos outros fora de campo.

Durante o Honras da NFLPrescott recebeu o maior prêmio da NFL, o Prêmio Walter Payton de Homem do Anoque reconhece o trabalho humanitário fora do campo de futebol.

Ele se junta às lendas do Cowboys para alcançar o reconhecimento

“Obrigado à NFL, ao comissário Goodell, ao Nationwide por reconhecer o impacto que nós, como jogadores da NFL, podemos ter fora do campo”, disse Prescott. “Para a família Payton, tenho muito apreço por Walter, por sua linda família continuar o legado por meio de seu trabalho de caridade”.

“Isso é algo que eu sempre disse, que espero que quando ele parar de jogar, possam dizer que ele era um grande jogador, mas era uma pessoa muito melhor”, acrescentou.

Prescott se tornou assim o quarto jogador na história do Dallas Cowboys a ganhar o prêmio, que já havia sido conquistado por Roger Staubach (1978), Troy Aikman (1997) e Jason Witten (2012).

“Como um Dallas Cowboy, estou honrado em me juntar aos ganhadores anteriores deste prêmio, um prêmio tão prestigioso, que são Roger Staubach, Troy Aikman e Jason Witten”, disse Prescott. “Estes são homens que admiro e com quem aprendi muito. Ser reconhecido nunca será um dado adquirido e é algo de que terei orgulho para sempre.”

Prescott luta por sua fundação para a saúde mental

Depois que sua mãe morreu de câncer e seu irmão morreu de suicídio, Dak fez muito trabalho em prol da saúde por meio de seu Fim da Luta de Fé (FFF) fundação, que se concentra na pesquisa do câncer de cólon, saúde mental e prevenção do suicídio, construindo pontes entre a aplicação da lei e suas comunidades e ajudando aqueles que enfrentam as adversidades da vida.

Dak encerrou seu discurso de agradecimento homenageando sua mãe, Peggy, que morreu de câncer de cólon em 2013, antes de vir para a NFL: “Quero reconhecer a pessoa que mais influenciou minha vida: minha mãe Peggy.

“Minha mãe foi e continua sendo minha bússola moral. E através de minhas próprias contribuições de caridade, tento compartilhar sua força e coragem com o mundo. Ela era única”.

Além de seu apoio por meio da FFF, Dak doou US$ 1 milhão para melhorar o treinamento policial e combater o racismo após George Floydassassinato em 2020.

Na primavera passada, Prescott sucedeu Staubach e juntou-se a Aikman como co-presidente do Children’s Cancer Fund Gala, que serve anualmente para arrecadar fundos para câncer pediátrico e pesquisa no norte do Texas e em todo o país.

Ao receber o Walter Payton Man of the Year, Prescott também recebe uma doação de $ 250.000 para a instituição de caridade de sua escolha.