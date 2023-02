O coreógrafo de ‘Boomkack’ em ‘Making The Band’ da MTV ‘Memba Her?!

coreógrafo canadense Laurieann Gibson tinha 34 anos quando apareceu pela primeira vez no programa “Making The Band” da MTV, estrelado por P Diddy em 2005. Ela ganhou fama com a criação do grupo feminino Danity Kane, que consistia em Aubrey O’Day , Madrugada Richard, Shannon Bex dar D. Woods

Hoje – embora ela tenda a ficar fora dos holofotes – ela construiu um bom currículo trabalhando com algumas das estrelas mais quentes de Hollywood, incluindo Beyoncé, Lady Gaga dar Dua bandeirae ela apareceu em programas de competição como “So You Think You Can Dance” e “Dance Moms”.