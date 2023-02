O Dallas Cowboys está com problemas com a NFL por adulteração?

Stefon Diggso wide receiver de destaque para o Buffalo Bills, foi mostrado parecendo obviamente agitado e frustrado à margem perto do final do Cincinnati Bengals‘ 27-10 vitória sobre o Buffalo Bills no AFC Divisional jogo de desempate.

Quando a bola não estava sendo lançada em sua direção, Diggs parecia frustrado com seu zagueiro. Josh Allen. Ele terminou o jogo com apenas quatro recepções para 35 jardas, o que é muito menos do que a média da temporada.

Pior ainda, Stefon não se colocou à disposição da mídia após o jogo como de costume, e imediatamente deixou o estádio.

Embora Diggs tenha assinado recentemente um contrato de quatro anos no valor de $ 96 milhões no ano passado, muitas pessoas pensaram que ele poderia tentar forçar sua saída de Buffalo depois disso.

A NFL não está feliz com a forma como os eventos se desenrolaram

Isso proporcionou uma oportunidade para seu irmão Trevonum cornerback para o Dallas Cowboyspara abordar seu irmão sobre o ingresso no time.

Trevon tem implorado ativamente a seu irmão Stefon para se mudar para Dallas nas últimas semanas. Ele enviou mensagens para ele e até postou uma foto de Stefon vestindo um uniforme dos Cowboys em seu História do Instagram.

Existem restrições extremamente sérias quando se trata de adulterar e interagir com um jogador que já está sob contrato com outro time, então, embora isso possa ser apenas diversão e jogos entre dois irmãos, o NFL pode não ver dessa forma.

No ano passado, a NFL puniu o Miami Dolphins e proprietário Stephen Ross por quebrar a regra anti-adulteração ao perseguir o quarterback Tom Brady e treinador principal Sean Payton tirando deles 2023 primeira rodada e Escolhas da terceira rodada do draft de 2024, suspendendo Ross, e multá-lo US$ 1,5 milhão.

Os irmãos Diggs podem querer manter essas discussões privadas e longe dos olhos do público, mesmo que não haja nenhum indício de que a NFL tomará qualquer ação disciplinar em relação a isso.