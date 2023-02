O declínio do NBA All-Star: é o pior jogo que já vi na minha vida

“É o pior jogo que já vi na vida”, confessou Denver Nuggets treinador Michael Malone. Um dos NBAOs treinadores mais reflexivos do ‘s resumiram o declínio aparentemente irremediável de um dos grandes eventos do esporte, o jogo das estrelas.

Da competitividade e da libertinagem, talvez motivadas pelo ódio entre muitos dos grandes jogadores, o jogo NBA All-Star tem um panorama sombrio.

Do lado esportivo, o Estrela de Utah foi salvo por Jayson Tatumo recorde de 55 pontos para quebrar Anthony Davis‘ gravar, e McClungdesempenho de. Todo o resto foi marcado pela falta de ‘vontade’ e lesões, que cortaram Lebron James‘ jogo curto e esquerdo Stephen Curry e Kevin Durant fora do jogo.

Por esse motivo, a NBA está quebrando a cabeça em busca de soluções. O formato entre capitães proporcionou finais divertidas, como o grande jogo da primeira edição ou o ‘jogo vencedor’ de LeBron naquele disputado em Cleveland. Mas sem continuidade não criará raízes. Há ainda outras ideias, focadas em um torneio no meio da temporada, no estilo da Copa del Rey. “Os jogadores europeus estão a pedir-nos”, confessou Adam Silver, comissário da competição. O último fim de semana do All-Star até trouxe times europeus para a conversa.

O cerne de tudo continua o mesmo: as estrelas não se envolvem. Aconteceu nos concursos. “LeBron tem uma mancha em sua carreira. Ele arruinou a competição de enterradas. Ele é o responsável”, explicou o analista da NBA Stephen A. Smith sobre o papel das estrelas. Ele nunca participou, e em 2023 volta a decolar graças ao desconhecido, mas espetacular, McClung.

Mas, claro, o All-Star não pode optar por um perfil baixo. Precisa de estrelas, precisa vender o produto e precisa de seu grande final de semana para atrair novos fãs. Eles não entendem. “Se eu fosse um treinador, nunca me escolheria para este jogo. Não é para mim”, contou duas vezes MVP Nikola Jokic. Se um jogador como o ‘Joker’ não se adequar? O resto claramente não está bem pensado.

As soluções devem ser colocadas na mesa. O fator casa nos Playoffs, algum tipo de benefício econômico… alguma coisa. Em vez disso, há um declínio total no que costumava ser o grande jogo entre as estrelas do basquete.