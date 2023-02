O dia em que Michael Jordan jogou com a camisa 12: sua camisa foi roubada

Ouma das camisas mais icônicas da história do esporte, ao lado Primeiroo número 10 do Brasil é Michael Jordané o número 23 para o búfalos de Chicago. Mas o maior jogador de basquete da história e, sem dúvida, o maior atleta de todos os tempos, nem sempre usou esse número.

Às vezes, por opção, ao retornar de sua primeira aposentadoria, ele usava o nº 45 por vários jogos. Em outra ocasião, ele foi vítima de um assalto!

Foi há 33 anos, no Dia dos Namorados de 1990, quando o touros estavam visitando Orlando. Nas entranhas da Amway Arena, a antiga casa do Orlando Magic, algo inesperado aconteceu. Após o aquecimento, antes do touros os jogadores finalmente entraram em quadra, Jordânia estava vasculhando seu armário, mas não conseguiu encontrar sua camisa. Era para estar lá desde a manhã, desde o tiroteio oficial da manhã, mas estava faltando.

Soando o alarme

Os sinos de alarme tocaram. touros pessoal contactado Magia equipe, que foi procurá-la por toda a arena. O assunto aumentou porque o incidente foi anunciado pelo sistema de alto-falantes. O Magia até usou as câmeras para localizar um torcedor vestindo uma camisa grande demais. Mas a camisa não apareceu.

Uma investigação posterior, publicada na Sports Illustrated há oito anos, confirmou o roubo.

“Naquela manhã, depois do treino de tiro, ele deixou a camisa no vestiário: vestiu toda a roupa, o short, o calção de aquecimento, tudo de cada jogador. A porta do vestiário estava trancada e então tivemos uma cadeado extra. Havia apenas uma pessoa com a chave”, disse Rodney ‘Sid’ Powellque ainda trabalha para o Magia.

Powell também revelou que um Magia funcionário, cuja identidade não foi divulgada, elaborou um plano para roubá-lo. Ele escalou o teto falso de um vestiário contíguo, entrou no vestiário do time visitante, desceu e pegou a camisa. Foi assim que as câmeras de segurança o detectaram. Era como algo de um filme.

Jordânia não foi afetado pela mudança de visual, embora os eventos tenham jogado o touros fora do rastro e eles perderam aquele jogo. O número 12 temporário marcou 49 pontos e pegou sete rebotes no dia em que sua camisa foi roubada. Ele se saiu muito bem com aquela camisa.