O difícil San Antonio Spurs registra recorde de 16 derrotas consecutivas

EUn o que foi definido como ‘tanque’ no NBAas franquias podem decidir montar um time abaixo da média em uma tentativa de obter escolhas altas, registrando um histórico ruim na temporada anterior ao draft.

Victor Wembanyama espera-se que seja selecionado como a escolha número um no próximo rascunho e o incentivo de São Antônio pode ser um dos principais candidatos a contratar o talentoso internacional francês.

Embora tenham sido extremamente ruins nesta temporada, eles podem não receber a primeira escolha do draft, com o Foguetes Houston (13-46) e o Detroit Pistons (15-46) tendo registros igualmente ruins.

16ª derrota consecutiva para os Spurs

O esporas perdeu por 118-102 para o Utah Jazz no sábado, sendo esta a 16ª derrota consecutiva. Eles começaram a temporada com sólidas cinco vitórias e duas derrotas em seus primeiros sete jogos, mas seu recorde está atualmente em 14-47.

Eles são um dos cinco piores times da liga em três pontos tentados, três pontos marcados, lances livres tentados, lances livres marcados, arremessos executados, três pontos do adversário tentados e três pontos do adversário feitos. Em outras palavras, a defesa deles é ainda pior do que o ataque.

Utah pode não ter assumido a liderança até o final do terceiro quarto, mas conseguiu sair vitorioso do jogo.

“Jogamos muito bem no primeiro tempo, sai da minha merda”, disse o técnico Gregg Popovich.

“Dois grandes trimestres, e então não foi muito bem. Mas o que mais há de novo, você já viu isso antes.”