O divórcio de Tom Brady e Gisele Bündchen: o possível motivo oculto para a decisão dela de terminar o casamento

Gisele Bündchen quarterback divorciado do Tampa Bay Buccaneers Tom Brady em 28 de outubro após 13 anos de casamento. Segundo reportagem do Page Six, o motivo do fim dessa história de amor se deu pela raiva que a supermodelo brasileira sentiu com a decisão do heptacampeão do Super Bowl de se aposentar pela primeira vez em 2022 da NFL.

O que despertou a raiva de Gisele Bündchen?

Gisele Bündchen mostra a Tom Brady o que ele está perdendo com dança sexy de carnaval

Sem ter uma versão 100% fundamentada, a teoria sugeria que o motivo de sua raiva tinha a ver com o fato de Gisele ter mudado suas prioridades para constituir família com o Universidade de Michigan pós-graduação, enquanto TB12 não, é interessante.

No livro dela “Lições: Meu caminho para uma vida significativa,” a ex-Angel da Victoria’s Secret rememora seu difícil processo em que decidiu colocar a carreira de modelo em segundo plano para se dedicar a ser mãe dos dois filhos que teve com o ex-zagueiro.

O reflexo de Gisele Bündchen

Gisele brilha e faz dança coreografada sexy antes do CarnavalIG/@gisele

“Às vezes não há uma explicação clara de por que algo parece certo – mas acredito que você ainda precisa seguir o que sua voz interior está lhe dizendo”, escreveu Gisele. “No final, consegui usar o tempo e a energia que gastei trabalhando e viajando e dediquei-os ao que se tornariam duas das maiores bênçãos da minha vida: meu casamento e meus filhos.”

Em contrapartida, Brady se arrependeu de passar mais tempo com os filhos e a esposa e de dedicar mais uma temporada à profissão. Portanto, raiva de bündchen deveu-se ao fato de ela achar injusto que seu marido não agisse da mesma maneira que ela agia por ele.