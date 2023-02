O dono dos Patriots, Robert Kraft, faz uma comovente homenagem a Tom Brady: “Eu o amo…”

Tom Brady recebeu milhares de homenagens de fãs e colegas desde que anunciou sua aposentadoria na semana passada. Depois 22 temporadas na National Football League e sete vitórias no Super Bowlo quarterback finalmente decidiu desistir.

Brady passou impressionantes 20 anos no New England Patriots e foi fundamental para uma equipe que se tornou tão bem-sucedida.

Após a mensagem bombástica de aposentadoria de Brady na quinta-feira, seu ex-time rapidamente reconheceu suas conquistas, publicando um vídeo de quatro minutos dos momentos mais icônicos do quarterback durante seus 20 anos de relacionamento com a franquia.

Tom Brady confirma sua aposentadoria via Instagram

O vídeo, que foi legendado “Para sempre uma lenda”, também incluiu um pequeno clipe do dono do Patriots, Robert Kraft, descrevendo Brady como “a melhor decisão que esta organização já tomou”. Não é segredo que o casal teve um relacionamento próximo – os fãs vão se lembrar do clipe viral dos dois trocando um beijo na boca enquanto comemoravam a vitória do time no Super Bowl de 2019.

Durante uma entrevista rápida no prêmio Grammya Kraft teve a chance de agradecer publicamente a Brady pela primeira vez desde a notícia, e ele expressou muita admiração e apreço pelo ex-jogador. “Eu o amo, ele sempre será um Patriota e agradeço a ele pelas duas grandes décadas e pelos seis campeonatos que nos ajudou a conquistar”, disse o empresário. Foi um momento tocante.