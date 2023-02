O doppelgnger canino viral de Paul Rudd, Pawl Ruff, encontra um lar para sempre

A abrigo para cães em Tennessee iniciou uma campanha na internet que rapidamente se tornou viral esta semana. A cidade de Collierville (pop. 51.343) instou o ator Paul Rudd a adotar Pawl Ruffum pastor australiano cuja semelhança com o ator Antman é notável.

Devido a um fenômeno chamado efeito de mera exposiçãohá muito se considera que muitos cães se parecem com seus donos.

Como Pawl Ruff se tornou o cão sósia de Paul Rudd

quando um ex Collierville residente chamada Jenny Dixon fez uma colagem de fotos com fotos de Rudd e do cachorro lado a lado, a cidade sabia que era o destino: Pawl Ruff pertence ao ator de Hollywood.

Em sua página oficial no Twitter, a cidade explicou: “Paul não tem Twitter, mas @AntMan tem. E honestamente, o que é mais heróico do que adotar um animal de estimação?”

O abrigo procurou os publicitários de Paul Rudd

Apesar de entrar em contato com Rudd’s publicitários, o cachorro resgatado não foi adotado pelo Isto é 40 ator, mas rapidamente acolhido por uma família amorosa. O melhor de tudo é que o cão não precisou viajar muito, pois foi adotado por uma família local.

Foi um final perfeito para Pawl Ruff, embora não tão perfeito quanto seria reuni-lo com seu doppelgnger humano. No entanto, talvez ambos se encontrem na vida real algum dia.