O estoque de draft de Victor Wembanyama despenca depois de ser exposto

NBA rascunho de perspectiva Victor Wembanyama está vendo seu estoque despencar depois de ser enterrado durante um jogo França x República Tcheca no Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA ​​2023.

Wembanyama, 19, parece ótimo ofensivamente, mas não será capaz de lidar com jogadores como Giannis Antetokounmpo ou Joel Embiid na ponta defensiva.

É possível bloquear Victor Wembanyama?

Seu físico atual é muito pequeno para a construção de grandes pivôs na liga, evidenciado pela forma como o pivô tcheco intimidou Wemby no bloco baixo e depois o postergou.

Apesar do destaque de seu excelente desempenho, as equipes provavelmente ainda babarão com a ideia de selecioná-lo, mas é seguro dizer que esta é a primeira vez que Wembanyama foi “exposto”.

Ele terminou a disputa com 22 pontos, 17 rebotes, 6 bloqueios e 4 roubos de bola para liderar a França na vitória por 72-59.

O caminho de Kevin Durant?

A única maneira possível de Wembanyana conseguir parar outros centros no NBA é se ele ganhar uma tonelada de músculos como Antetokounmpo fez.

Sua outra opção é pegar o Kevin Durant caminho, onde se mantém esguio e confia no seu remate.

Durant, no entanto, não precisa marcar grandes homens, então Wemby ainda precisa melhorar sua defesa.

Embora Wemby ainda possa ser uma força na NBA com seu corpo, muitos já o estão comparando a Michael Jordan e Lebron James em termos de potencial. Ser posterizado ajudou a humanizá-lo um pouco em meio a toneladas de pressão crescente para se destacar.