O estranho desejo de Lebron James: eu gostaria de poder entrar na Starbucks e ter meu nome no copo como pessoas normais

Thá sempre um preço a pagar por quem atinge um nível de fama sobre-humano, e a estrela do LA Lakers Lebron James é um desses indivíduos.

No entanto, LeBron está ficando cada vez mais infeliz com os sacrifícios que teve que fazer para alcançar o nível de estrelato que alcançou.

Em uma entrevista bastante singular, James detalhou como ele às vezes deseja ser uma pessoa mais comum, especialmente quando se trata de visitar cafés.

“Não quero dizer que isso se torna demais, mas há momentos em que gostaria de poder fazer coisas normais”, explicou James em entrevista ao New York Times.

“Eu gostaria de poder apenas sair; eu gostaria de poder entrar em uma sala de cinema e sentar e ir ao estande de concessão e comprar pipoca.

“Gostaria de poder ir à Target às vezes, entrar na Starbucks e ter meu nome no copo como as pessoas comuns.”

O atacante do LA Lakers, LeBron James, à esquerda, e o atacante Anthony DavisCorey SipkinPA

James não quer ser visto como alguém reclamando

Apesar de destacar uma das grandes desvantagens da fama, o ex- Cleveland Cavaliers jogador não quer que pareça que está reclamando.

“Não estou sentado aqui reclamando disso”, afirmou.

“Claro que não.

“Mas às vezes pode ser desafiador.”

James‘ O nível de fama está definido para disparar no futuro imediato com o ícone do basquete a apenas 36 pontos de se tornar o maior artilheiro de todos os tempos na NBA.

Kareem Abdul-Jabbar está atualmente no topo da lista, mas James espera superá-lo em sua próxima partida com o Los Angeles Lakers.

Este passeio virá sem Kyrie Irvingporém, como o Lakers não conseguiu concluir uma troca pelo armador, apesar James‘ melhores esforços.