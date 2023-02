O evento Gamebred Boxing 4 de Jorge Masvidal em 1º de abril, encabeçado por Anthony Pettis x Roy Jones Jr., também conta com José Aldo, Vitor Belfort

Jorge Masvidal traz as estrelas do mundo do MMA para seu próximo evento de boxe.

O contendor dos meio-médios do UFC anunciou nesta segunda-feira A Hora do MMA que Anthony Pettis, do PFL, enfrentará o lendário Roy Jones Jr. no evento principal da Gamebred Boxing 4, que acontece no dia 1º de abril no Fiserv Forum em Milwaukee.

Pettis vs. Jones está programado para ser uma luta de boxe de oito assaltos. O duelo do evento principal coloca Pettis, ex-campeão dos leves do UFC, contra Jones, de 54 anos, campeão mundial em quatro divisões e um dos boxeadores mais talentosos de sua geração.

“Sempre fui fã de Roy Jones”, disse Masvidal. “Sempre quis trabalhar com Roy Jones de alguma forma. Ele vai lutar contra alguém que me inspirou várias vezes na minha carreira. Campeão do WEC, campeão do UFC, acho que as duas vitórias dele pelo título do UFC foram finalizações. Esse cara nocauteia e finaliza em 145, 155, 170, é uma loucura o que esse cara fez na carreira no MMA. Grande atacante.

“Ele concordou em lutar contra o ambulante, lenda viva, o rei pound-for-pound, um dos melhores lutadores, atletas, que já vi em esportes de combate, ponto final, contra Anthony Pettis.”

O evento vai ao ar ao vivo em pay-per-view.

“Showtime” não é o único lutador de gaiola a fazer parte deste card, como os ex-campeões do UFC José Aldo e Vitor Belfort, bem como os destaques de longa data do MMA Paul Daley, Ronaldo “Jacaré” Souza, Paul Daley, Jeremy Stephens e Pearl Gonzalez também são esperados para fazer parte da programação.

Aldo, que recentemente se aposentou do MMA e deve fazer sua estreia no boxe profissional em 10 de fevereiro contra Alberto Emmanuel Zambrano, deve lutar contra o também veterano do UFC Stephens. Esta será a segunda vez que Aldo e Stephens se enfrentarão, com Aldo derrotando Stephens por nocaute técnico no primeiro round no UFC Calgary em julho de 2018.

Em outra revanche de MMA para boxe, Belfort consegue outra chance contra Souza após Souza finalizá-lo com golpes dentro de uma rodada no UFC 198. Esta é a segunda aparição de Belfort no boxe desde que derrotou a lenda dos pesos pesados ​​Evander Holyfield em uma luta de exibição em setembro de 2021 , enquanto Jacaré faz sua estreia no boxe.

Veterana do UFC, Invicta FC e BKFC, Gonzalez se tornou um marco da Gamebred Boxing, com vitórias em suas duas primeiras aparições para a promoção de Masvidal. Em novembro passado, ela marcou um nocaute técnico no primeiro round sobre Ivana Coleman. Gonzalez luta contra a ex-lutadora do UFC Gina Mazany em 1º de abril.

O veterano do UFC, Bellator e Strikeforce, Paul Daley, também deve competir no evento, enfrentando o lutador de MMA e boxeador Anthony Taylor.

Segundo Masvidal, todas as lutas serão lutas profissionais, não exibições.

Veja a escalação atual do Gamebred Boxing 4 aqui (todas as lutas de seis rodadas, exceto o evento principal).

Anthony Pettis x Roy Jones Jr.

Vitor Belfort x Ronaldo Souza

José Aldo x Jeremy Stephens

Pearl Gonzalez x Gina Mazany

Paul Daley x Anthony Taylor

Devin Cushing x Damian Marciano

Dillon Klecker x Josh Burns

Bi Nguyen vs. TBD