O ex-companheiro de Hazard no Chelsea critica o homem do Real Madrid: ele é o jogador mais preguiçoso que já vi

Mikel John Obi disse que seu ex Chelsea companheiro de equipe Eden Hazard foi um dos jogadores menos profissionais com quem jogou. O nigeriano descreveu o jogador belga como ‘preguiçoso’.

Perigo tem praticamente um pé fora Real Madrid depois de três anos frustrantes na Espanha. Para muitos, é a má atitude do jogador que fez com que ele perdesse o desempenho com os campeões espanhóis e, no final, ele foi um mau investimento para Florentino Pérez. Deve ser lembrado que Real Madrid pagou mais de 100 milhões de dólares para contratá-lo uma temporada antes que ele pudesse ingressar no clube por transferência gratuita.

Mikel disse ao Dubai Eye: “Todo mundo quer entrar no XI titular no fim de semana e não há espaço para quem pensa: ‘Não quero treinar hoje’. O único jogador que vi fazer isso e sair impune foi Eden Hazard.

“Ele nunca treinou. O pior. O jogador de futebol mais preguiçoso que já vi na minha vida.

“Na verdade, acho que quando você olha para ele agora, ele perdeu muito peso. Mas quando ele estava em Chelsea… na véspera de um jogo, depois do jantar, ele podia sentar meia hora comendo arroz doce. Ele gosta de sua comida. Mas no dia seguinte ele fazia um grande jogo e dizia ‘está vendo’, então deixamos que ele fizesse o que quisesse.”

Hazard foi um fracasso no Real Madrid

Eden Hazard esquerda Chelsea em 2019 para entrar Real Madrid por uma taxa de cerca de 102 milhões de dólares.

Esta mudança foi desastrosa para todos os envolvidos, pois Perigo foi severamente prejudicado por lesões nas últimas temporadas.

Perigo jogou apenas 73 vezes por Real Madrid em todas as competições desde o início da temporada 2019/20. Isso inclui apenas sete partidas neste período.

O atacante foi criticado nas últimas temporadas por seus problemas físicos e alguns argumentaram que ele às vezes estava acima do peso.