O ex-Cowboys WR Sam Hurd foi libertado da prisão, onde passou 10 anos por tráfico de drogas

Fvermes Dallas Cowboys receptor amplo, Sam Hurd, foi libertado da prisão federal em San Antonio depois de cumprir 10 anos por tráfico de drogas. Hurd foi liberado para uma casa de recuperação residencial em San Antonio, depois de ser encarcerado em uma prisão federal em Bastrop, Texas.

Em 2013, Hurd foi condenado a 15 anos de prisão por tentar comprar e distribuir grandes quantidades de cocaína e maconha. Sua condenação foi resultado de uma prisão em 2011 durante uma operação nos subúrbios, onde ele tentou comprar as duas drogas para distribuição na área de Chicago de um agente secreto.

Hurd foi preso em 2011 durante uma operação antidrogas

Hurd concordou em comprar entre cinco e dez quilos de cocaína por semana a $ 25.000 o quilo. Agentes federais o prenderam no estacionamento após o negócio.

advogado de Hurd, Jay Ethingtondisse à ABC7 em Chicago: “Ao contrário de alguns presos depois de saírem da prisão, Sam, no futuro, seguirá o caminho certo e será uma parte positiva da sociedade. Sam foi um dos mocinhos que caiu na armadilha do ilícito drogas.”

Michael McCrum, outro advogado de Hurd, acrescentou: “Sam nunca foi o ‘traficante’ que este caso e esta sentença levariam alguns a acreditar. Sam é um cara bom, um cara decente, alguém em quem eu confiaria meus filhos. Eu confie que ele encontrará uma maneira de contribuir para o nosso mundo de uma maneira boa e produtiva, como sempre fez antes de ser enganado e colocado na situação em que se encontrava.”

Hurd ingressou no Dallas Cowboys como um agente livre não contratado em 2006 e jogou com o time até 2010, antes de jogar mais uma temporada com o Chicago Bears. Ele terminou sua carreira com 53 recepções para 739 jardas e dois touchdowns.