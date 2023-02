O ex-jogador da NBA Paul Pierce pagará multa de 1,4 milhão de dólares por promover ilegalmente criptomoeda

FWorms, jogador da NBA Paul Pierce foi multado em US$ 1,4 milhão na sexta-feira pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA por promover ilegalmente a criptomoeda EMAX, uma penalidade semelhante à imposta em 2022 pelo mesmo motivo a celebridades Kim Kardashian.

A SEC acusou o astro do basquete de promover tokens EMAX – um produto de segurança de criptoativos oferecido pela empresa EthereumMax – nas mídias sociais sem anunciar quanto ele havia recebido por isso e de fazer declarações “enganosas” sobre essa criptomoeda, de acordo com um comunicado.

Ele recebeu $ 244.000 em tokens EMAX

O atleta supostamente recebeu $ 244.000 em tokens EMAX por encorajar seus seguidores no Twitter a comprar o criptoativo e, entre outras coisas, postou uma captura de tela de uma conta de investimento mostrando um grande portfólio com lucros, mas na verdade o dele era “muito menor”.

perfurarque não admite nem nega as alegações, concordou em resolvê-las pagando uma multa de um milhão de dólares, tornando-se a mais recente celebridade a ir mal por entrar no movimento aparentemente lucrativo do mercado de criptomoedas, que recentemente foi abalado por escândalos de má administração.