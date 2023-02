O ex-mordomo da princesa Diana, que sofre de câncer, quer compartilhar seus segredos com os filhos

Cgalinha princesa Diana ainda estava muito viva e criando seus dois filhos, sempre havia um homem que aparecia atrás dela e cuidava de todas as suas necessidades. Era seu mordomo pessoal, Paulo Burrell, que passou muitos anos servindo a ela e aos meninos. Recentemente, foi revelado a ele que ele tem câncer de próstata, mas não lhe disseram que era terminal. No entanto, Burrell recentemente enviou uma mensagem aos filhos da princesa Diana sobre supostos segredos que ele precisa contar a eles antes que seja tarde demais. Evidentemente, ele teme poder morrer antes de ter a chance de contar a eles o que sua mãe lhe confiou.

Em meio a todas as suas divisões públicas agora, Burrell revelado a O espelho ele tem informações diretamente de Diana que vão consertar o relacionamento deles. Ele está convencido de que a falecida princesa queria desesperadamente que seus filhos se reconciliassem. O diagnóstico de câncer de Burrell ocorre apenas algumas semanas depois Príncipe Harry disse publicamente que ordenhou a morte de sua mãe por dinheiro em seu ‘Poupar‘ memórias. Para Burrell, Príncipe Harry atualmente está sendo influenciado por Meghan Markle de forma negativa contra toda a sua família. Paul tem medo de não chegar a tempo de falar com os dois irmãos e está tentando entrar em contato.

A princesa Diana confiou a Burrell seu segredo

conta de Burrell para O espelho só nos deixa pensando sobre o que poderia ser esse segredo? Isto é o que ele disse: “Eu sei que algumas coisas não são bonitas, mas se eu deixar este lugar e for para outro lugar, eles nunca saberão. Acho que deveriam saber. Acho que diana me diria: ‘Paulo, você deve fazer disso uma prioridade. Você deve ir ver meus meninos. Estou cansada, estou fazendo terapia hormonal, está roubando minha testosterona, então minha barba não está crescendo como deveria e estou tendo ondas de calor. No verão, tive que fazer um exame médico para um programa de TV que estava fazendo e o dever de cuidar deles era fazer um exame médico completo. E disso havia um alto nível de um PSA químico produzido por sua próstata.”