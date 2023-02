O ex-POTUS Jimmy Carter passará o tempo restante em casa com cuidados paliativos, diz comunicado oficial

Adepois de sua saúde ter sido fortemente afetada nos últimos anos, ex- Presidente Jimmy Carter98, decidiu passar o resto de seus dias em casa, recebendo cuidados paliativos, Centro Carter disse em um comunicado oficial.

Carter permanecerá em sua casa em Plains, na Geórgia, depois de tomar a decisão após uma “série de curtas internações hospitalares”, disse o centro. “Ele tem todo o apoio de sua família e equipe médica.”

Jason Carterneto do ex-presidente, comentou que tanto o presidente quanto sua esposa de 76 anos, Rosalynn, estão “em paz”.

Ele viverá em uma casa cheia de entes queridos em seus últimos dias

Jason Carter postou no Twitter: “Vi meus dois avós ontem. Eles estão em paz e – como sempre – sua casa está cheia de amor.”

Jimmy Carter teve apenas um mandato como presidente dos Estados Unidos, de 1977 a 1981, e nos últimos anos tem enfrentado sérios problemas de saúde: em 2015 fez uma cirurgia para retirar uma massa do fígado e anunciou que os médicos haviam encontrado um melanoma, “quatro pequeninos manchas”, em seu cérebro.

“Estou perfeitamente calmo com o que vier”, disse ele na época. Ele passou por tratamento e meses depois seus médicos disseram que ele estava livre do câncer. Em 2019 sofreu uma queda em casa e fraturou a bacia, pelo que foi novamente internado.

O CEO da Habitat for Humanity, Jonathan Reckford, postou no Twitter: “Todos nós da Habitat for Humanity estamos levantando o presidente e a Sra. a alegria de suas relações entre si e com Deus neste tempo.”

O comunicado oficial do Carter Center disse: “Depois de uma série de curtas internações hospitalares, o ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter decidiu hoje passar o tempo restante em casa com sua família e receber cuidados paliativos em vez de intervenção médica adicional. Ele tem o apoio total de seus família e sua equipe médica. A família Carter pede privacidade neste momento e agradece a preocupação demonstrada por seus muitos admiradores”.