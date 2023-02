O futuro de Mbappé está no ar novamente: faltam quatro meses para exercer a opção por mais um ano no PSG

euem maio, Kylian Mbappé renovou seu contrato com Paris Saint-Germainsaindo Real Madrid na guinada.

O francês assinou contrato até 2025 por 50 milhões de euros líquidos por época, com um bónus de assinatura de 100 milhões, segundo o L’Equipe.

No entanto, sua renovação não durou três temporadas. Kylian estendeu seu contrato com a fórmula de duas temporadas mais um ano extra opcional para o jogador.

Segundo o L’Equipe, Mbappé tem quatro meses restantes para exercer essa opção por mais um ano em seu contrato. Caso contrário, seu contrato expira em 2024, abrindo as portas para que ele possa negociar com os clubes uma transferência gratuita em janeiro próximo.

PSG estão trabalhando para que ele dê luz verde a mais uma temporada no clube para não ter um verão ‘ocupado’ em que Mbappé poderia estar no mercado novamente.

Assim como em 2021, seria sua única opção faturar com um jogador que chegou em 2017 vindo de Mônacoembora tenham rejeitado todas as ofertas de Real Madrid no momento.

Um gol por jogo nesta temporada

Aos 24 anos, o atacante francês já é PSGartilheiro de todos os tempos (200 gols, o mesmo que Edinson Cavani) depois de dois gols contra Marselha.

Mbappé tem 29 gols em 29 jogos em todas as competições para os líderes da Ligue 1 e o time do Parc des Princes está trabalhando duro para garantir que ele continue sendo seu craque e não reabra uma nova novela.

Semanas decisivas se aproximam em Paris com a prorrogação Mbappé e Lionel Messi alto na ordem do dia.