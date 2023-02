O hilário Patrick Beverley anuncia sua própria contratação pelo Chicago Bulls e bate a Conferência Leste

Veterna estrela da NBA Patrick Beverley revelou sua própria contratação para o búfalos de Chicago e também forneceu algumas análises sobre sua escolha de destino.

O armador de 34 anos se consolidou como uma das maiores personalidades do NBA e sempre tem muito a dizer em seu próprio podcast.

Famoso por suas qualidades defensivas, Beverley é um jogador que teve que percorrer um longo caminho para conquistar seu lugar na liga, jogando no exterior após abandonar a faculdade e novamente após ser dispensado imediatamente após ser convocado. Depois de fazer seu nome no foguetespassou quatro anos na Clippers antes das passagens com o Timberwolves e os Lakers.

Depois de ser negociado e dispensado no início deste mês, Beverley era um agente livre e revelou que tinha duas ofertas principais na mesa: de Golden State Warriors e Chicago Bulls. No final das contas, o guarda escolheu se juntar aos Bulls de sua cidade natal.

Beverley revela por que escolheu o Bulls

A própria estrela fez o anúncio em seu próprio podcast, dando a notícia com exclusividade antes de qualquer mídia tradicional. Ele também foi muito franco e sincero sobre as razões por trás de sua decisão.

“Foi entre o Golden State e os Bulls”, disse Beverley.

Hilarious Patrick Beverley: Anuncia sua chegada em Chicago pessoalmente e isso diz sobre a Conferência Leste

“É sempre para jogar com grandes talentos, como no Golden State, mas há muitos armadores lá agora, você sabe.

“Então, imaginei que poderia fazer uma investida nos playoffs com os Bulls agora e meio que incentivá-los um pouco, o Leste é meio fraco … Estou animado, cara.”

Apesar de ter nascido e crescido em Chicago, esta será a primeira vez que Beverley joga na Conferência Leste no que pode ser visto como uma espécie de volta ao lar. Seus comentários sobre o padrão da Conferência o pressionaram a cumprir.