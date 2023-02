O icônico número 34 de Fernando Valenzuela será aposentado pelos Dodgers

Ouma das grandes lendas do Los Angeles Dodgers é o arremessador mexicano Fernando Valenzuelaque em 1981 foi peça chave na conquista do Série Mundial contra o Ianques de Nova Iorque graças à famosa bola maluca que saiu de seu braço esquerdo. Agora seu número, o icônico 34, não será mais usado por um jogador do time de Los Angeles.

‘El Toro’ será introduzido no Ring of Honor da equipe

O Los Angeles Dodgers anunciou no sábado que o número 34 que Valenzuela usou em sua camisa durante sua carreira de sucesso com a equipe será aposentado como parte de uma comemoração de três dias durante o verão.

‘O Touro de Etchohuaquila’como Valenzuela era conhecido, também será empossado no Anel de Honra do time em cerimônia no dia 11 de agosto. A comemoração se estenderá no sábado, 12 e domingo, 13, durante a série contra Colorado Rockies.

“Fazer parte de um grupo que inclui tantas lendas é uma grande honra”, disse Valenzuela em comunicado. “Mas também para os torcedores, o apoio que eles me deram como jogador e trabalhando para os Dodgers, isso também é para eles. Estou feliz por todos os torcedores e todas as pessoas que seguiram minha carreira. Eles vão ficar muito emocionado em saber que meu número 34 vai ser aposentado.”

Ele fez história por 17 anos nas ligas principais

Fernando, natural da pequena cidade de Etchohuaquila, no estado mexicano de Sonora, estreou aos 19 anos em 1980 e acumulou 17 entradas sem gols como apaziguador.

No ano seguinte, a estrela Jerry Reuss se machucou e não poderia ser o arremessador inicial dos Dodgers no jogo de abertura. Valenzuela assumiu seu lugar e o resto é história.

Valenzuela foi o primeiro jogador na história da MLB a vencer o Prêmio Cy Young e Rookie of the Year na mesma temporada. Durante aquela temporada, a temporada de 1981, ele terminou com um ERA de 2,48 em 192 entradas.

Os Dodgers iriam vencer a World Series que caiu sobre os Yankees, com Valenzuela ostentando um ERA de 2,21 em cinco partidas de playoff.

Até 1986, Fernando teve uma carreira no Hall da Fama, com seis All-Star Games consecutivos e terminando em segundo lugar para o Cy Young em 1986. Então começou o declínio, ele deixou os Dodgers e jogou pelo padres de san diego, Philadelphia Phillies, Cardeais de São Luís, Anjos de Los Angeles e Baltimore Orioles.

Ele foi seis vezes All-Star e duas vezes vencedor do prêmio Silver Slugger. Em outras palavras, ele teve o maior impacto que um jogador pode ter sem se classificar para o Hall da Fama.

Os Dodgers retiraram apenas 11 números em sua história: Pee Wee Reese (1), Tommy Lasorda (2), Duque Snider (4), Gil Hodges (14), Jim Gilliam (19), Don Sutton (20), Walter Alston (24), Sandy Koufax (32), Roy Campanella (39), Jackie Robinson (42) e Don Drysdale (53).