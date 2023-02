O império ‘Air Jordan’: comemorando 60 anos da lenda

Michael Jordan completa 60 anos nesta sexta-feira. Fenômeno inesquecível nas quadras de basquete com o Chicago Bulls, ele construiu um império avaliado em 2,1 bilhões de dólares. Seus tênis ‘Air Jordan’ são usados ​​nos cinco continentes.

As que ele usou durante a carreira são leiloadas por mais de um milhão de dólares. Tanto o Charlotte Hornets quanto o Miami Marlins franquias brilham em sua carteira de investimentos. Este é o império de ‘MJ23’.

Michael Jordan comemora 60 anos como o maior jogador da história da NBA, onde foi hexacampeão pelo Bulls na década de 1990, e um empresário capaz de transformar tudo que tem seu nome em ouro. Suas camisas nº 23 são vendidas por 325 dólares nas lojas.

A série ‘The Last Dance’ foi um fenômeno global na Netflix e a história de seu patrocínio milionário com a Nike está chegando às telonas este ano no novo filme de Ben Affleck, ‘Air’.

Seu talento e carisma mudaram para sempre a história dos Bulls, uma franquia agora avaliada em 4,1 bilhões.

Chicago não esquece seu heroísmo. Da estátua do United Center aos monumentos da cidade, a EFE visita os locais que marcaram a lendária década de MJ em Chicago.

Quase 1,5 milhão de dólares por seus sapatos

A ligação entre Nike e Jordan remonta a 1984, no ano de estreia de MJ na NBA.

A empresa de Oregon ofereceu a ele um contrato de patrocínio de 500 mil dólares anuais, cifra astronômica na época, e aproveitou o talento e o carisma do jogador, dentro e fora das quadras, para lançar uma linha de calçados que se tornariam ícones da moda.

Os ‘Nike Air Ships’ usados ​​por Jordânia em 1984 foram leiloados em 2021 por quase 1,5 milhão de dólares. Foi no ano seguinte, em 1995, que foram lançadas as primeiras sapatilhas com o seu nome, as ‘Air Jordan 1’.

O sucesso foi imediato e a empresa sediada em Oregon está neste momento a produzir a 37ª edição de uma série que valeu uma fortuna para a marca e para ‘MJ’.

Já universalmente considerado um ícone de estilo, agora paga mais de 500.000 dólares para colocar as mãos em um ‘Air Jordan 1S’ usado pela lenda do Bulls.

Sua marca e logotipo inconfundíveis transcendem as fronteiras do basquete e abriram novos horizontes de negócios até mesmo no mundo do futebol.

Paris Saint-Germain impulsionou suas vendas de mercadorias nos Estados Unidos vestindo Kylian Mbappé em seu uniforme ‘PSG x Jordan’ desde 2018.

The Hornets, the Marlins, Netflix e filmes.

Entre os muitos investimentos da Jordânia estão o Charlotte Hornetsda qual detém 70% das ações desde 2010 por um valor estimado pela ‘Forbes’ em cerca de 940 milhões de dólares.

Além disso, em 2017 ele se juntou a um grupo de investidores que adquiriu a Major League Baseball’s Miami Marlins equipe por cerca de 1,2 bilhão. dólares

A plataforma de streaming Netflix lançou ‘The Last Dance’ em 2020, série que teve impacto recorde durante a pandemia do coronavírus, sobre os seis títulos que conquistou entre 1991 e 1998 com o Bulls.

Jordânia recebeu quase quatro milhões de dólares por sua contribuição para a série, que doou inteiramente para instituições de caridade.

O trailer cinematográfico de ‘AIR’ foi lançado no último domingo durante o Super Bowl da NFL vencido pelo Kansas City Chiefs contra o Philadelphia Eaglese isso deve mostrar seu relacionamento único com a Nike.

O legado de Jordan, inesquecível em Chicago

Já se passaram 25 anos desde Jordan e os touros foram campeões da NBA pela sexta vez em 1998, mas em Chicago o número 23 ainda está presente em todos os cantos da cidade.

MJ’ tem sua estátua no United Center, suas fotos na estante de troféus da arena e seu número 23 pendurado ao lado Scottie Pippen‘s No.33 no telhado da instalação.

“Nos anos 90 o ambiente aqui era muito diferente. O estádio estava sempre lotado e as pessoas chegavam sabendo que o time tinha tudo para ir até o fim”, disse à EFE um integrante da equipe de segurança do United Center.

ele lembra Jordâniada liderança e como seu carisma mudou a história da franquia.

“Nos anos 90 os jogadores já eram homens. Agora, apesar de terem a mesma idade, são muito mais crianças.”

Na Michigan Avenue, no coração do centro de Chicago, os turistas lotam a Michael Jordan Steakhouse, uma franquia aberta pelo jogador na década de 1990, e muitos dos restaurantes históricos da cidade exibem com orgulho fotos e presentes de seu cliente ‘MJ’.

No Portillo’s, o restaurante de cachorro-quente mais famoso da cidade, a camisa 23 dos Bulls autografada por Jordan está exposta como uma relíquia, e nas salas internas de uma loja de esportes na State Street in the Loop, centro econômico de Chicago, uma tabela dos Bulls autografada por Jordan, ao qual a EFE teve acesso, está guardado e cujo valor não tem preço.

Inicialmente exposto ao público, encontra-se agora guardado numa zona reservada da loja e só é apresentado em eventos muito especiais.

Nesta sexta-feira, 25 anos após o último título, Chicago comemora o aniversário do homem que colocou os Bulls no Monte Olimpo da NBA para sempre e ajudou a elevar o valor da franquia para 4,1 bilhões de dólares.