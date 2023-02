O inferno de Vini no Mallorca: quinto cartão amarelo, provocado por Maffeo e Rallo…

Vinícius Júnior recebeu seu quinto cartão amarelo em Derrota do Real Madrid para o Mallorca e não vai jogar no próximo jogo da liga contra Elcheque foi transferido para 15 de fevereiro devido ao Mundial de Clubes.

O brasileiro foi advertido no final do primeiro tempo por falta sobre Maffeocom o lateral-direito a dificultar-lhe o jogo.

O jogador do Mallorca foi ao chão após sentir o contato do jogador do Real Madrid, que protestou contra a decisão do árbitro. Resumiu o dia do atacante em Son Moix.

Sabia-se que não ia ser um jogo fácil para Vinícius, que foi marcado desde o início pelos dois jogadores com quem mais teve problemas na LaLiga: Maffeo e Raillo.

O brasileiro foi marcado de perto por esses dois jogadores e sofreu dez faltas ao longo da partida. Como sempre, Vini atirou para o chão sempre que sentiu contacto, mas não conseguiu ver o cartão amarelo aos jogadores do Mallorca até à reta final do jogo.

O plano do Mallorca com Vinicius foi perfeitamente orquestrado, como pode ser visto nas bolas paradas, onde Maffeo e Raillo se encarregaram de marcar seu território. Empurrando e empurrando, esperando que o jogador do Real Madrid entrasse nas provocações.

Carlos Ancelotti, da linha lateral, desesperado com as contínuas faltas que seus jogadores vinham sofrendo, um total de 12 no primeiro tempo… e 29 no final do jogo. Ou seja, uma falta a cada três minutos.

Vinícius, vaiado pela torcida, entrou no túnel apontando para o escudo do Real Madrid no intervalo.

O gesto de Vini não passou despercebido por Raillo, que após o intervalo, após cobrança de falta, pegou sua camisa, agarrou o escudo do Mallorca e colocou na boca do madridista para que ele a beijasse.

pênalti para o brasileiro

Como acontece em quase todas as partidas, Vini foi melhorando no decorrer do jogo. No segundo tempo aproveitou a força física e passou a se posicionar com mais frequência atrás dos zagueiros do Mallorca. Ele recebeu o pênalti que mais tarde foi defendido por Rajkovic.

Vini tentou até o último minuto, mas não conseguiu marcar. Saiu sem rematar à baliza e acabou por ser escoltado por Ancelotti, que não queria que surgisse mais mal no final do jogo.

As cinco reservas de Vini

Vinicius já viu cinco cartões amarelos na LaLiga nesta temporada, contra Barcelona, ​​Rayo, Cádiz, Athletic Club e Mallorca, sempre em jogos de alta tensão. Na Copa del Rey, ele viu dois, contra Villarreal e Atlético de Madrid. Na Liga dos Campeões, não recebeu nenhum nas seis partidas disputadas.