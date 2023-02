O irmão mais novo de Patrick Mahomes recebe ódio dos fãs após as comemorações do Kansas City Chiefs

Durando o Super Bowl comemorações logo após o jogo e durante os jogos subseqüentes, Jackson Mahomes recebeu uma quantidade incomum de ódio através da mídia social. Muitos não gostam da maneira como ele se comporta como um influenciador de mídia social e pensam que ele está apenas usando a influência de seu irmão mais velho para se manter relevante. As pessoas ficavam comentando que ele deveria conseguir um emprego em vez de apenas aproveitar o sucesso do irmão. Mas Jackson Mahomes estava fazendo o que qualquer outro Kansas City Chiefs os fãs teriam feito. Ele apareceu postando vídeos no TikTokonde possui 1,1 milhão de seguidores e o faz constantemente.

Em sua mente, Jackson Mahomes já tem uma carreira como influenciador de mídia social, mas os fãs parecem pensar o contrário. O nível de ódio que ele vem recebendo desde essas comemorações às vezes é difícil de entender. Mas isso é mídia social, coisas como essas acontecem o tempo todo, pois as pessoas se sentem protegidas por trás de seu anonimato. Mahomes certamente leu esses comentários, mas ele deveria permitir que eles o afetassem porque ele está seguindo seu próprio caminho na vida. Certamente, há um nível de pressão como Patrick Mahomes‘ irmãozinho, mas ele precisa aprender a navegar nisso.

Os fãs também gostam de como Jackson Mahomes comemorou o Super Bowl

De todo o ódio que ele recebeu, há alguns comentários que são definitivamente encorajadores e descrevem o aspecto positivo de Jackson Mahomes‘ celebrações. Isto é o que um usuário em particular disse: “Foi uma ótima semana para nós, fãs também! Desculpe por todo o ódio que você recebe desses seguidores invejosos. Continue vivendo sem pagar aluguel em suas cabeças. Todos que comentam negativamente sobre você estão sinceramente desejando estar tão abençoado quanto você. Ou eles não diriam nada… Eu gosto de ver a dinâmica familiar de todos vocês, vocês são todos um grande time, como deveria ser!”