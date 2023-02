O jantar de dia dos namorados de Gerard Piqué não incluiu Clara Chia ou Shakira, quem o acompanhou?

Jacaba de passar o dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados e em que os apaixonados costumam estar juntos e comemorar de forma especial. E embora Gerard Piqué comemorou, ele não poderia fazer isso com sua namorada Clara Chia Martímas foi visto em um dos restaurantes de sua preferência e acompanhado.

O ex-jogador do FC Barcelona e da seleção da Espanha foi ao restaurante crep nova, que costuma visitar, e foi visto com duas pessoas, mas Clara também não. Na recente edição do podcast ‘Mamarazzis’ do El Periodico de Catalunya, a jornalista Laura Fa relatou o que Pique fez em Dia dos Namorados.

Shakira cruza com Gerard Piqu e… o ignora completamente!

Com quem Gerard Pique estava no Dia dos Namorados?

“O Gerard Piqué estava num restaurante que costuma frequentar muito, que é o Crep Nova na zona alta (de Barcelona). Ele esteve neste restaurante, no dia dos namorados, com seus filhos,” ele disse.

Assim, o ex-jogador aproveitou o tempo disponível e esteve com seu pequeno Milão e Sasha, com quem dividia tempo e comida, esquecendo-se por alguns minutos da namorada. “Ele passa todas as horas com Clara Chia e, com certeza, eles saíram para comer, mas é o dia que ele destinou para estar com as crianças à tarde e ele foi com elas comer um ‘crepe’”, comentou Laura Fa.

Shakira também estava ativa no Dia dos Namorados

Shakira canta “Talvez eu mate meu ex”

Shakira também esteve em boa companhia no Dia dos Namorados, e foi com o mesmo Milan e Sasha, mas à noite, e mostrou isso ao postar no Instagram o que comeu no jantar com eles: leite rosa e biscoitos antes de dormir.

Nesse mesmo Dia dos Namorados, a cantora colombiana postou um vídeo no Instagram no qual é vista esfregando o chão e o refrão da música toca ao fundo. “Posso matar meu ex, não é a melhor ideia. A próxima namorada dele é a próxima, como vim parar aqui?”

Sem dúvida, essa parte da letra de música de SZA é duro, mas Shakira não hesitou em gravar o vídeo e surpreender todos os milhões de seguidores que ela tem em seus perfis de mídia social.