O jogo All-Star da NBA de 2023 produziu a pior audiência de todos os tempos

Tele NBA O jogo All-Star não está mais enganando ninguém, ou pelo menos está enganando muito poucas pessoas. A última iteração do jogo teve uma audiência de apenas 4,59 milhões, que é o número mais baixo de todos os tempos e representa uma queda de 27 por cento em relação à última temporada.

Na verdade, o jogo vem perdendo popularidade há anos, com o número do ano passado de 6,28 milhões de espectadores bastante baixo.

Embora os números tenham caído consistentemente, a baixa deste ano representa a maior queda em uma única campanha desde 2000, que também foi a primeira edição do jogo após o bloqueio de 1998/99.

O “pior jogo de basquete já jogado”

Os números publicados pela Sports Media Watch indicam que o jogo All-Star tornou-se pouco mais que um incômodo para a maioria dos jogadores.

Com pouco para jogar no meio do ano, é improvável que os jogadores joguem em todo o seu potencial, especialmente considerando a possibilidade de se machucarem.

O simples fato de que Giannis Antetokounmpobatida do time Lebron James‘ time 184-175, mostra o esforço feito defensivamente.

Na verdade, Denver Nuggets treinador Michael Malonequem liderou James‘ equipe, foi sincero após o jogo.

“É uma honra fazer parte de um grande fim de semana com grandes jogadores, mas este foi o pior jogo de basquete já jogado”, disse. malone afirmou.

Estrelas ausentes do NBA All-Star Game

Somando-se aos problemas do jogo, estrelas como Stephen Curry, Zion Williamson e Kevin Durant também estiveram ausentes das listas.

Parece que não importa o que a NBA tente, o formato parece estar desatualizado.

Embora um jogo entre estrelas dos Estados Unidos enfrentando um time de internacionais tenha sido elogiado, também não há evidências de que este jogo seja um sucesso a longo prazo.