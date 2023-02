O jovem astro do beisebol do White Sox, Anderson Comas, se assume gay

Chicago White Sox jovem Anderson Comas se assumiu gay em um momento importante para o esporte.

Ele é um jogador da liga secundária para o Sox e ele lançou uma postagem no Instagram que compartilha suas motivações e sentimentos sobre se assumir como gay.

“Esta pode ser a coisa mais pessoal que eu já compartilho e é que eu sou orgulhosa e feliz como parte da comunidade LGTBQ+,” Comas disse na postagem. “Eu também sou um ser humano com uma grande alma, sou respeitoso, sou um amante, amo minha família e amigos e isso é o que realmente importa, gosto muito do meu trabalho, ser um jogador de beisebol profissional é o melhor coisa que aconteceu comigo…

“Eu só quero dizer algo para essas pessoas que dizem que gays não podem ser alguém nesta vida, bem, olhe para mim, eu sou gay e sou um atleta profissional, então isso não me impediu de realizar meus sonhos. , estou fazendo isso porque quero ser uma inspiração para aqueles como eu que se encaixam em seus sonhos.”

Comas não precisou se preocupar se receberá apoio do clube por se assumir gay. Assistente de Gerente Geral Chris Getz jogou seu apoio para trás comas em um comunicado logo depois.

“Fiquei muito satisfeito por ele se sentir confortável em compartilhar conosco o desenvolvimento do jogador”, Getz disse. “Também fiquei feliz com a reação de toda a organização, que como seria de esperar foi apoiar, ajudar e parabenizar um companheiro de equipe.”

O jogador de beisebol jogou no campo externo e arremessou para o meia branca. Ele terminou o ano passado com Classe A Kannapolis. Ele não é o primeiro jogador de beisebol a se assumir gay, com Salomão Bates e David Denson fazendo o mesmo.