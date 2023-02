O longo caminho de Meyers Leonard de volta à NBA após ‘calúnia’ anti-semita

Durante os dois anos que se passaram desde que ele fez um comentário anti-semita enquanto jogava videogame, Meyers Leonard sempre se perguntava se algum dia voltaria a jogar em um time da NBA.

A gratidão do jogador de 7 pés ficou evidente na quarta-feira, depois de assinar um contrato de 10 dias com o Milwaukee Bucks. Leonard disse que foi “quase eufórico” treinar pela primeira vez com seu novo time.

O longo caminho de Meyers Leonard de volta à NBA após ‘calúnia’ anti-semitaLAPRESSE

“Para me arriscar assim, é preciso muita coragem”, disse Leonard.

Leonard não joga um jogo da NBA desde janeiro de 2021, quando machucou o ombro enquanto jogava pelo Miami Heat. Dois meses depois, ele usou uma calúnia enquanto jogava um videogame online que outras pessoas assistiram em uma transmissão ao vivo.

O Heat disse a ele para ficar longe indefinidamente e o comissário da NBA, Adam Silver, multou-o em $ 50.000. Miami eventualmente o negociou com o Oklahoma City Thunder, que o dispensou logo depois.

Logo após a divulgação do vídeo mostrando-o fazendo uma calúnia, Leonard emitiu um comunicado dizendo que não sabia o significado da palavra que havia dito, mas acrescentando que “minha ignorância sobre sua história e quão ofensiva é para a comunidade judaica é absolutamente não é uma desculpa e eu estava simplesmente errado.”

Desde então, Leonard falou e trabalhou com vários grupos judaicos, conduziu vários acampamentos de basquete para crianças judias e se desculpou várias vezes pelo que disse e por sua ignorância sobre o significado do termo.

Ele engasgou brevemente ao falar com os repórteres na quarta-feira sobre tudo o que aconteceu em sua vida nos últimos dois anos e como ele cresceu com isso.

“Eu sempre tento olhar para o copo da vida meio cheio, mas obviamente houve momentos em que estava muito, muito, muito escuro”, disse Leonard.

Leonard, que completa 31 anos em 27 de fevereiro, tem médias de carreira de 5,6 pontos, 3,9 rebotes e 16 minutos em 447 jogos com o Portland Trail Blazers e o Heat.

Sua chegada a Milwaukee pode ajudar o Bucks a lidar com a falta de profundidade na linha de frente, já que o duas vezes MVP Giannis Antetokounmpo e Bobby Portis se recuperam de lesões.

O Bucks colocará em jogo uma seqüência de 12 vitórias consecutivas na sexta-feira, quando retornar do intervalo do All-Star para receber o Miami Heat.