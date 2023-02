O mais novo fracasso de Tom Brady: sua produtora vai parar de fazer podcasts, de acordo com relatórios

Tom Brady é, para muitos, o quarterback de maior sucesso e até mesmo o jogador de maior sucesso na rica história da NFL. Mesmo suas histórias de sucesso vão além de suas 23 temporadas com o Patriotas da Nova Inglaterra e Tampa Bay Buccaneers. Isso não significa que tudo o que ele empreende é bem-sucedido e aqui está uma daquelas poucas coisas em que ele não conseguiu.

O caso de fracasso é sua produtora”religião dos esportes”, que ele criou há mais de meia década e fez parceria com o Hall da Fama, lendário lado defensivo do New York Giants e atual celebridade da televisão Michael Strahanalém de renomado documentarista esportivo Gotham Chopra.

O fracasso dos podcasts do Religion of Sports

Embora esta empresa tenha tido resultados muito bons na produção de documentários, o mesmo não pode ser dito de seus produção de podcasts. É por isso que, segundo o New York Times, essa divisão do negócio está prestes a desaparecer.

Até o próprio jornal revelou as demissões de vários funcionários dedicados a produzir esse conteúdo, inclusive da grande produtora que tinham com”Agora para amanhã com Deepak Chopra.”

“A era do dinheiro idiota acabou”, disse Eric Nuzum no referido relatório. “As pessoas estavam investindo dinheiro nas coisas apenas para ver se conseguiam entrar e aumentar o público rapidamente, mas agora todo mundo está sendo um pouco mais conservador.”

Passado recente na vida de Tom Brady

Enquanto isso, Tom Brady não está necessariamente muito preocupado, pois está dedicando seu tempo aos filhos, parte do motivo pelo qual decidiu se aposentar em 1º de fevereiro. Recorde-se que o heptacampeão da Super Bowl sofreu mais um insucesso relacionado com a sua vida pessoal ao divorciar-se da top model brasileira Gisele Bündchen no último dia 28 de outubro.