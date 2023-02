O marido de Serena Williams, Alexis Ohanian, fez Paige Spiranac se sentir grata ao falar “Ela é o verdadeiro negócio”

Paige Spiranac atualmente ganhou atenção da mídia por sua atividade online, alguns argumentam que ainda mais do que quando jogava golfe profissionalmente, e essa atenção despertou o interesse de Alexis Ohanian. O co-fundador do Reddit e marido da lendária Serena Williams conversou com Spiranac.

O mundo do golfe agora tem um influenciador que chamou a atenção de muitos não-golfistas, e Ohanian falou abertamente sobre seus pensamentos sobre o ex-jogador dizendo que “Ela é o verdadeiro negócio”

Alexis Ohanian elogiou Paige Spiranac

Após seu recente interesse no esporte, o figurão do Reddit estudou minuciosamente o esporte e então se encontrou com Paige Spiranac para continuar seu interesse no esporte, a agência de notícias Essentially Sports diz que a conversa “o deixou maravilhado” para mais tarde twittar “Ela é o verdadeiro negócio.”

Ohanian dobrou sua admiração e disse que quem quiser inspirar a próxima geração de esportes, desconsiderando o tipo que existe, deveria anotar com ela.

A sala de cinema NLU

Jordan Spieth e Justin Thomas no vídeo Kapula, os dois gigantes do PGA Tour falaram sobre a verdade do jogo e isso ressoou em Alexis Ohanian a ponto de ele se tornar um fã do esporte.