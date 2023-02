O marido e compositor da estrela country Kellie Pickler, Kyle Jacobs, morre aos 49 anos por aparente suicídio

Kellie Pickler é uma estrela da música country que ganhou fama graças a ídolo americano, e ao longo dos anos tornou-se uma estrela do gênero, além de ter seu próprio programa de televisão. Hoje Kellie está de luto pela morte de seu marido, compositor Kyle Jacobsque tinha 49 anos.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville informou que Jacobs foi encontrado morto em sua casa e um aparente suicídio está sendo investigado. As autoridades disseram que o corpo de Jacobs foi encontrado na casa do casal em Nashville, de onde receberam uma ligação para o 911.

“A esposa do Sr. Jacobs, Kellie Pickler, relatou que acordou pouco antes, não viu o marido e começou a procurá-lo”, disse o comunicado. “Depois que ela e sua assistente pessoal não conseguiram abrir a porta do quarto/escritório no andar de cima, a assistente ligou para o 911.”

Jacobs teve um bom sucesso como compositor

Jacobs e Pickler se casaram em 2011 e alguns anos depois estrelaram o reality show “Eu amo Kellie Pickler” no CMT, que durou de 2015 a 2017. Como compositor, Jacobs co-escreveu Garth Brooks‘ Single de sucesso de 2007 “Mais do que uma memória,” assim como Tim McGrawde “Ainda” e “Dust” de Eli Young Band.

Jacobs também produziu vários Lee Brice sucessos, incluindo “I Drive Your Truck”, “Rumor”, “Hard to Love” e “Drinking Class”. Outros artistas que gravaram suas canções incluem Trace Adkins, Jo Dee Messina, Craig Morgan e Scotty McCreery.

Por sua vez, Pickler competiu na quinta temporada do American Idol, onde terminou em sexto lugar e foi considerada uma das melhores alunas do programa.

Pickler lançou seu último álbum, A Mulher que Souem 2013.