O melhor ano de Rihanna de todos os tempos: do Super Bowl ao Oscar com um novo bebê

Rihannavai atuar na cerimónia dos Óscares de 2023, onde cantará ‘Lift Me Up’, do filme ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’, nomeada para melhor canção nesta edição, informou a Academia de Hollywood em comunicado.

É uma música que envolveu, além de Rihannacantor nigeriano Tems e compositor sueco Ludwig Goransson.

A letra é obra do diretor americano Ryan Coogler e Tems ela mesma.

Esta música concorre ao Oscar com ‘Hold My Hand’ (‘Top Gun: Maverick’), ‘Naatu Naatu’ (‘RRR’), ‘This Is Life’ (‘Everything Everywhere All at Once’) e ‘Applause’ ( ‘Diga como uma mulher’).

Nos próximos dias, a Academia de Hollywood anunciará outras apresentações programadas para os prêmios de maior prestígio da indústria cinematográfica deste ano.

O retorno triunfante de Rihanna no Super Bowl

Vencedora de nove prêmios Grammy e com oito álbuns multi-platina em seu crédito, Rihanna voltou ao palco alguns dias atrás com sua aparição estelar no show do intervalo do Super Bowl.

Sua atuação neste evento esportivo, que teve uma média de 103,8 milhões de espectadores só nos Estados Unidos, marcou o retorno da artista após seis anos sem fazer shows ao vivo, e a cantora também revelou sua nova gravidez.

A Academia de Hollywood está tentando tornar o 95º Oscar o mais atraente possível para fazer as pessoas esquecerem o polêmico tapa Will Smith deu comediante Chris Rock por brincar sobre a alopecia de sua esposa durante a cerimônia do ano passado.