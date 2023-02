O melhor FIFA 2022: o argentino Lionel Scaloni eleito o melhor técnico após a vitória na Copa do Mundo

Atreinador argentino Lionel Scaloni foi votado Treinador do ano da FIFA masculino na segunda-feira, depois de levar sua equipe ao título da Copa do Mundo em dezembro. O prêmio de técnico feminino foi para Sarah Wiegmanque levou a Inglaterra ao título do Campeonato Europeu Feminino.

Scaloni assumiu a Argentina no final de 2018 de forma interina e foi muito criticado por falta de experiência por nunca ter treinado um time profissional. Segunda-feira anterior, o seu contrato como seleccionador nacional foi prorrogado até o final da Copa do Mundo de 2026.

Os outros treinadores da lista foram os do Real Madrid Carlos Ancelotti e do Manchester City Pep Guardiola.

O prémio de guarda-redes feminino foi atribuído à vencedora do Euro Mary Earps da Inglaterrae o melhor goleiro masculino foi o campeão da Copa do Mundo da Argentina Emiliano Martinez.

O evento em Paris foi marcado por homenagens ao Pelé, que morreu no final do ano passado aos 82 anos após uma batalha contra o câncer de cólon. A esposa de Pelé, Márcia Aoki, recebeu um troféu em homenagem ao grande jogador do futebol, das mãos do ex-atacante brasileiro Ronaldo.

“Tenho três palavras para dizer a Deus, que nos deu Edsonao Edson, que nos deu o Pel, e ao mundo, que tão bem os recebeu: ‘Grato, grato e grato,'” ela disse.