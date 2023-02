O “melhor filho que um pai poderia esperar” de Tom Brady é o que ele não teve com Gisele Bündchen

Tom Brady aposentou-se da NFL após 23 temporadas para passar mais tempo com os filhos, segundo suas próprias palavras, com o passar dos dias essa intenção fica cada vez mais evidente, pelo menos com o que o ex Patriotas da Nova Inglaterra e Tampa Bay Buccaneers quarterback compartilha em sua conta do Instagram.

No último fim de semana, Brady aproveitou a ex-mulher, top model brasileira Gisele Bündchenviagem da família ao Carnaval do Rio de Janeiro para levar os três filhos para esquiar. A experiência lúdica foi aparentemente maravilhosa, porém, uma mensagem que ele mandou em um de seus stories passou praticamente despercebida.

Palavras de amor de Tom Brady para seu filho Jack

“O melhor filho que um pai poderia desejar”, escreveu Brady junto com uma foto em que aparece com seu filho primogênito. Jackque atualmente tem 15 anos e é a única que não é fruto de seu casamento que durou 13 anos com a ex-Victoria’s Secret Angel.

Vale lembrar que antes de se casar com Gisele, TB12 foi namorado da atriz Bridget Moynahan e apenas dessa relação saiu o já mencionado Jack, e durante o casamento com Bündchen, o graduado da Universidade de Michigan teve outros dois filhos, Benjaminatualmente com 13 anos e Vivianque atualmente tem 10 anos.

Os planos de curto prazo de Tom Brady

Além de sua aposentadoria da NFL, Tom Brady anunciou há algumas semanas que não começará a trabalhar como analista principal da liga na Fox Sports até o outono de 2024. A intenção, disse o sete vezes vencedor do Super Bowlé se preparar o máximo possível para esse trabalho e prestar atenção a outros aspectos de sua vida, como seus filhos, que ele negligenciou enquanto jogava pelos Pats e pelos Bucs.