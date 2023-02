O novo filme de Dave Bautista ‘Knock at the Cabin’ com o objetivo de afundar ‘Avatar’

James cameronA sequência de ‘Avatar’ de ‘Avatar’ reinou suprema nas bilheterias por semanas – mas um novo filme pode estar se preparando para derrubá-lo … com Dave Bautista no comando.

estamos falando sobre M. Night Shyamalanthriller de ficção científica “Knock at the Cabin”, que acabou de chegar aos cinemas. O filme recebeu críticas mistas, mas parece que o público do cinema está ansioso para vê-lo… até agora, ele arrecadou US$ 5,4 milhões e está a caminho de faturar cerca de US$ 14,5 milhões até domingo.

Embora menor do que as projeções iniciais apontavam – entre $ 15 milhões e $ 20 milhões no fim de semana – esse número ainda é forte o suficiente para derrubar ‘The Way of Water’ … que está em primeiro lugar há mais de um mês agora. A sequela foi de cruzeiro, sem muita concorrência.

As estimativas de bilheteria têm ‘Avatar 2’ chegando a cerca de US $ 10 milhões … o que, se for verdade, cairia para o terceiro lugar, abaixo de outro novo filme que está indo muito bem.

Isso seria o ’80 for Brady’ liderado por Jane Fonda, que deve arrecadar cerca de US $ 13 milhões neste fim de semana … não muito atrás do tão esperado quebra-cabeças de Shyamalan.

Este é sobre um grupo de mulheres mais velhas que viajam para Foxborough para ver seu QB favorito do Patriots em ação. É uma comédia original… e considerando que esses dias estão meio desanimados nas vendas de ingressos, é uma boa surpresa ver a forte exibição – especialmente porque isso é direcionado a um público mais sênior.



Em ambos os casos, parece que o tempo de ‘Avatar’ no topo está chegando ao fim – mas não é como Cameron e companhia. estão reclamando. O sucesso de bilheteria rendeu mais dinheiro do que qualquer um poderia esperar… agora é o quarto filme de maior bilheteria de todos os tempos.