O novo preço do Gás de Cozinha que chocou e foi comemorado pelos brasileiros

A primeira parcela do Vale-Gás de 2023 será paga neste mês de fevereiro, de acordo com o calendário oficial divulgado pelo Governo Federal. O benefício chegará no valor de 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg. Veja mais detalhes sobre o benefício a seguir.

O pagamento do auxílio gás, como muitos já sabem, ocorrem a cada dos meses. Assim, considerando o último pagamento do benefício, em dezembro, o próximo repasse será realizado no mês de fevereiro.

O valor do benefício seguirá a divulgação bimestralmente, até o 10º dia útil do mês, da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Como mencionado, a quantia se refere a 100% da média do preço nacional.

Preço do Gás

Os brasileiros continuam se surpreendendo com o preço do gás de cozinha. Em 2022, a população precisou pagar mais caro para comprar o botijão de 13 quilos. No entanto, nas primeiras semanas de 2023, as notícias estão vindo mais animadoras que o esperado.

Na semana passada, o gás de cozinha custou, em média, R$ 108,05 no país. Esse valor ficou 24 centavos mais barato que na semana anterior, quando o valor médio foi de R$ 108,29. Aliás, os dados fazem parte do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em resumo, o preço nacional foi puxado para baixo na semana passada pelos recuos registrados em duas regiões brasileiras: Nordeste (-0,71%) e Sudeste (-0,20%). Por outro lado, o valor do botijão de 13 quilos subiu no Norte (+0,54%), no Sul (+0,15%) e no Centro-Oeste (+0,04%), mas as altas não impediram a queda nacional.

Com o acréscimo destas variações, o preço médio que o gás de cozinha chegou foi o seguinte nas regiões brasileiras:

Norte – R$ 117,78

– R$ 117,78 Centro-Oeste – R$ 113,17

– R$ 113,17 Sul – R$ 109,37

– R$ 109,37 Nordeste – R$ 107,59

– R$ 107,59 Sudeste – R$ 105,17

De acordo com a ANP, o gás de cozinha ficou mais barato em 18 das 27 Unidades da Federação (UFs). Os recuos mais expressivos vieram de Piauí (-2,15%), Rio Grande do Norte (-1,66%) e Amapá (-1,61%). Em contrapartida, os preços subiram em nove UFs, com destaque para Amazonas (+2,44%) e Mato Grosso do Sul (+1,65%).

Quem recebe o Auxílio Gás

A seguir, veja quais as exigências para fazer parte do vale-gás:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo;

Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da assistência social;

Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado, desse modo, foi liberado algumas regras de prioridade, sendo para:

Famílias com cadastro atualizado no CadÚnico, nos últimos dois anos;

Famílias com menor renda;

Famílias que tenham maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis).

Calendário de fevereiro do Vale-Gás

Confira o calendário completo do primeiro pagamento do benefício em 2023:

13 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 1;

14 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 2;

15 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 3;

16 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 4;

17 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 5;

22 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 6;

23 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 7;

24 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 8;

27 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 9;

28 de fevereiro: pagamento para beneficiários com NIS final 0.

A consulta pode ser realizada com o número de CPF por meio das seguintes plataformas:

Aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Atendimento Caixa – telefone 111;

Ministério da Cidadania – telefone 121.